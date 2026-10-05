Merz verspricht Kiew neues Unterstützungspaket

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KIEW. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Überraschungsbesuch in Kiew der Ukraine ein weiteres Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde Euro zugesagt. Darüber hinaus kündigte er an, den ukrainischen Energiesektor mit weiteren 350 Millionen Euro zu unterstützen.

Zudem wurden Vereinbarungen im Wert von mehr als sechs Milliarden Euro mit der Ukraine getroffen. Hiervon sollen auch deutsche Unternehmen profitieren. Unter anderem handelt es sich um Aufträge über Abfangdrohnen, Satellitentechnik und Abwehrraketen, die das ukrainische Verteidigungsministerium mit deutschen Herstellern geschlossen habe. „Deutschland hilft der Ukraine. Aber die Ukraine hilft auch uns“, schrieb Merz auf der Plattform X. Unklar blieb jedoch, woher die Mittel für diese Anschaffungen genommen werden sollen. In der Vergangenheit wurden ähnliche Projekte auch mithilfe von Haushaltshilfen westlicher Staaten finanziert.

Merz: Ukraine ist als Stabilisator für Europa notwendig

Die Unterstützung der Ukraine sei „notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas. Und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben“, begründete der Kanzler die Entscheidung. Russland führe nicht nur Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen Europa und auch gegen Deutschland. Merz verwies zudem auf den Drohnenvorfall am 4. August. Dieser „war ein bewaffneter Angriff auf den Flughafen von Leipzig ausschließlich von Russland kommend“.

Am Sonntag war Merz für einen unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen (JF berichtete). Begleitet wurde er von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und einer Wirtschaftsdelegation. Einen Tag zuvor hatte Russland ausländische Politiker und Diplomaten vor der Einreise in die Ukraine gewarnt.

Während des Besuchs der deutschen Delegation seien bei einem Drohnenangriff auf eine zentrale Brücke in Kiew zwei Menschen verletzt worden, teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko über Telegram mit. „An einem friedlichen Sonntag wird hier mitten während meines Besuches eine Brücke bombardiert in Kiew und eine Woche vorher die Akademie der Wissenschaften“, äußerte sich Merz gegenüber der Tagesschau und rief den Kreml erneut zur Einstellung der Kampfhandlungen auf. (ng)