Merz verlangt von allen EU-Staaten mehr Geld für die Ukraine

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BERLIN. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat von sämtlichen EU-Staaten einen verbindlichen Beitrag zur Ukraine-Finanzierung verlangt. „Die Unterstützung der Ukraine ist eine Frage unserer unteilbaren europäischen Sicherheit, und das muss auch für die Lastenteilung bei der Unterstützung gelten“, schrieb der Kanzler in einem Brief an EU-Ratspräsident António Costa, der der dpa vorliegt. Darin macht er ein gemeinsames Bekenntnis zur Ukraine-Hilfe zur Voraussetzung für weitere Verhandlungen über finanzielle Fragen.

Konkret geht es um eine Finanzierungslücke in Höhe von 45 Milliarden Euro, die im kommenden Jahr durch die Europäische Union geschlossen werden soll. Merz besteht darauf, dass sich jedes Mitgliedsland mit einem „fairen Beitrag“ an der Milliardensumme beteiligt.

Dies ist aus seiner Sicht „eine wesentliche Voraussetzung für die Lösung dieses Problems und für die Erörterung weiterer Fragen, insbesondere solcher mit finanziellen Auswirkungen“. Damit erhöht der Kanzler den Druck auf Staaten, die sich einer zusätzlichen Beteiligung bislang verweigern.

Langfristige Finanzierung geplant

Auch für den Zeitraum von 2028 bis 2034 pocht Merz auf eine verlässliche Regelung. Die Unterstützung der Ukraine soll nach seinem Willen bei den Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen EU-Haushalt berücksichtigt werden. Ratspräsident Costa soll die Ukraine-Hilfe deshalb beim informellen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am Freitag in Dublin „als Priorität“ auf die Tagesordnung setzen. Bis zum Jahresende sollen die Mitgliedstaaten eine Einigung über den Finanzrahmen erzielen.

Die EU-Kommission hatte den zusätzlichen Finanzbedarf Kiews für das kommende Jahr zuvor auf insgesamt 70 Milliarden Euro geschätzt. Davon sollen 45 Milliarden aus europäischen Mitteln kommen, wobei Deutschland den mit Abstand größten Anteil beiträgt.

Eine bereits im vergangenen Jahr beschlossene Unterstützung von 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027 genügt offenbar nicht mehr. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte im Oktober weitere 70 Milliarden Euro von seinen Verbündeten gefordert, um den Krieg gegen Russland fortsetzen zu können.

Widerstand aus mehreren Mitgliedstaaten

Allerdings stößt eine gemeinsame Finanzierung zu Merz’ Bedingungen auf Widerstand. Bulgariens Regierungschef Rumen Radew und der slowakische Ministerpräsident Robert Fico haben bereits angekündigt, sich an weiteren Hilfszahlungen nicht beteiligen zu wollen. Auch Ungarn und Tschechien könnten sich einer entsprechenden Vereinbarung widersetzen.

Besondere Bedeutung kommt daher dem Treffen zwischen Merz und dem ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar zu, der heute im Kanzleramt empfangen wird. Die Ukraine-Finanzierung dürfte dabei zu den zentralen Gesprächsthemen gehören. Ziel des Bundeskanzlers sei, die Zahlungshauptlast Deutschlands und einiger weniger anderer Mitgliedsstaaten zu begrenzen und breiter zu verteilen. (rsz)