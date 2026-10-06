Mélenchon feiert Schülerproteste – die besingen IS-Terroristen

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PARIS. Der Chef der linksextremen Partei La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, hat die protestierenden Schüler in Frankreich gelobt. „Was ihr tut, ist beeindruckend“, sagte der Politiker am Dienstag während einer Demonstration in Paris, wie Le Figaro berichtet. Videoaufnahmen zeigen, wie er mit Demonstranten die Marseillaise singt. Bereits zuvor hatte sich Mélenchon – trotz der gewalttätigen Ausschreitungen während der Proteste – mit Demonstranten ablichten lassen (JF berichtete).

Etwa 260.000 Schüler demonstrierten am Dienstag in ganz Frankreich. Anders als in den Tagen zuvor blieben größere Ausschreitungen dabei bislang aus.

Währenddessen schockt ein Video aus der Kleinstadt Beaugency im Département Loiret die französische Öffentlichkeit. Darauf sind Schüler des örtlichen Gymnasiums zu sehen, die sich offenbar zu einem Protest auf der Straße versammelt haben und dabei ein Lied singen, welches die islamistischen Attentäter Mohamed Merah und Salah Abdeslam verherrlicht. Die Staatsanwaltschaft von Orléans leitete Ermittlungen wegen „Verherrlichung des Terrorismus“ ein.

Jugendliche besingen islamistische Anschläge

Die gesungenen Textzeilen scheinen dabei aus dem Lied „M*R*H“ des Rappers Boro 700 zu stammen: „Ich bin wie Mohamed Merah, der den Kameras ausweicht. Bataclan, ich erschieße ihn für umsonst. Fahndung nach Salah Abdeslam. Bro, in der Hölle ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt“, heißt es in dem Lied.

Der algerischstämmige Mohamed Merah hatte im März 2012 zunächst drei französische Soldaten ermordet und anschließend eine jüdische Schule in der Stadt Toulouse attackiert. Dabei erschoss er einen Rabbiner und drei kleine Kinder. Kurz darauf starb Merah in einem Feuergefecht mit der Polizei. Der marokkanischstämmige Salah Abdeslam war einer der Hauptorganisatoren der IS-Attentate vom November 2015 (JF berichtete) und wurde 2022 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Der EU-Abgeordnete Matthieu Valet (Rassemblement National) kommentierte das Video auf X: „Solche Gesänge haben nichts mit den Forderungen der Schüler zu tun! Das ist eine ernsthafte Angelegenheit und in meinen Augen eine Verherrlichung von Terrorismus.“ Er habe das Video an die Behörden weitergeleitet, schrieb Valet.

Je signale immédiatement ces faits au procureur de la République, en espérant que leurs auteurs soient poursuivis ! À Beaugency (45), lors d’un blocus, des jeunes ont chanté fièrement un son faisant l’apologie de Mohamed Merah, qui a exécuté des militaires et des bambins parce qu’ils étaient juifs ! Pire, ces chants font l’apologie de Salah Abdeslam, barbare islamiste impliqué dans les attentats qui ont massacré tant de vies innocentes le soir du 13 novembre. Ces chants n’ont rien à voir avec les revendications des lycéens !

Ils sont graves et constituent, à mon sens, une apologie du terrorisme… J’ai une honte absolue de voir ces images dans mon pays 🇫🇷 ! — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) October 5, 2026

„Die Flüssigkeit traf mich direkt ins Gesicht“

Kurz zuvor hatte ein Lehrer, der von Randalierern vor einigen Tagen mit Benzin übergossen worden war, erstmals mit Le Figaro gesprochen. Der Physiklehrer Thierry Laurent hatte an seiner Schule in der südfranzösischen Stadt La Ciotat Schüler zur Rede stellen wollen, die während der Proteste einen Baum vor dem Schulgebäude in Brand stecken wollten. Ein Schüler reagierte, indem er Benzin über ihn kippte und ihn schlug.

„Mir ist so etwas noch nie passiert. Eine Polizistin sagte mir, ich hätte mich selbst in Gefahr gebracht, weil zu wenige Erwachsene an dem Versuch beteiligt waren, die aufgebrachten Schüler zu beruhigen“, schilderte er. Er sei an diesem Morgen zur Schule gegangen, um seine Schüler zu begrüßen, und habe überrascht reagiert, als er feststellte, dass diese das Gebäude nicht betraten, sondern teilweise versuchten, Feuer zu legen.

Als er gesehen habe, dass einige der Randalierer versuchten, einen der Bäume in Brand zu stecken, und dies habe verhindern wollen, sei das wohl der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. „Ich versuchte, das Feuer zu löschen, und einer von ihnen schrie: ‘Was machst du da?’, als ob ich ein Blumenbeet zertreten würde“, sagte Laurent. „Ich antwortete: ‘Nun, ich lösche das Feuer’, und da wurde ich aus nächster Nähe mit Benzin bespritzt. Es war brutal. Die Flüssigkeit traf mich direkt ins Gesicht und ins rechte Auge“, erklärte er. Während er sich das Gesicht säuberte, sei ein weiterer vermummter Schüler auf ihn zugerannt und habe ihn getreten. Drei Tage später sei sein Sehvermögen noch beeinträchtigt gewesen. Er habe Anzeige gegen die Angreifer gestellt.

‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un professeur d’un lycée de La Ciotat a été ASPERGÉ D’ESSENCE avant d’être violemment frappé. (Source : TF1) https://t.co/4buL2WE0e3 — Bastion (@BastionMediaFR) October 2, 2026

Eltern von verletztem Jugendlichen kritisieren Polizei

Harte Kritik äußerte Laurent auch an „Politikern, die gefährdete Jugendliche zu der Annahme verleiten könnten, Gewalt sei legitim. Niemand sollte die Situation anheizen, wenn junge Menschen auf der Straße demonstrieren“, betonte der Lehrer gegenüber Le Figaro.

Kritik gibt es auch an dem Vorgehen der Polizei. Die Eltern eines 14jährigen Jugendlichen, der vergangene Woche von einer Tränengasgranate der Polizei im Gesicht getroffen worden war, drückten gegenüber der Presse ihre Empörung aus. „Sein Kiefer ist gebrochen, er kann nicht mehr sprechen und muss mit einem Strohhalm essen“, erklärte die Mutter. „Mein Herz ist gebrochen.“ Das Verhalten der Polizei bezeichnete sie als „niederträchtige Gewalt“ – und will die Beamten wegen versuchten Mordes anzeigen. (lb)