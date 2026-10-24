Weit über 100 Festnahmen nach neuen Ausschreitungen in Frankreich

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PARIS. Bei den linken und linksextremen Protesten in Frankreich ist es am Samstag erneut zu Ausschreitungen gekommen. Landesweit hätten die Sicherheitsbehörden bis 13 Uhr insgesamt 135 Randalierer festgenommen, teilte Innenminister Laurent Nuñez mit. Demnach hätten die Beamten der Polizei und Gendarmerie während der Personenkontrollen unter anderem „Bleikugeln, Feuerwerkskörper“ und andere Gegenstände, die als Waffen dienen sollen, gefunden. „Diese Kontrollen zeigen deutlich die Entschlossenheit der linksradikalen und linksextremen Szene, eine Reihe von Demonstrationen im öffentlichen Raum eskalieren zu lassen.“

Laut der Polizei folgten allein in Paris 110.000 Personen dem Aufruf linker Gewerkschaften, der populistischen „Gelbwesten“-Bewegung und mehrerer Studentenorganisationen (JF berichtete). Hintergrund sind die seit Wochen organisierten Proteste, die sich nach Angaben der Veranstalter gegen die Zustände an französischen Schulen sowie steigende Lebenshaltungskosten richten. Bei dem Umzug war auch der Anführer der linksextremen Partei La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, anwesend. „Geben Emmanuel Macron und Sébastien Lecornu nicht nach, bleibt ihnen nur noch ein Fluchtweg offen“, sagte er.

Mobilisation du 24 octobre : «Soit Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu cèdent, soit il ne leur restera que la porte de sortie», lance Jean-Luc Mélenchon depuis le cortège parisien Toute l’info est à retrouver sur https://t.co/NVs1Rf6rXd https://t.co/JgAa2MimKt — CNEWS (@CNEWS) October 24, 2026

Auch in anderen Großstädten Frankreichs attackierten Linksextremisten Sicherheitskräfte und Gebäude. In Lyon, wo die Proteste verboten waren, setzte die Polizei Tränengas ein. In Nantes nahm sie 6 Unruhestifter fest, nachdem diese ein Geschäft geplündert hatten, wie die zuständige Regionalverwaltung von Pays de la Loire mitteilte. In Orléans, wo der Parteitag des Rassemblement National stattgefunden hatte, blieb die Lage dagegen friedlich.

Deutsche Linksextremisten nehmen sich Frankreich zum Vorbild

Seit Ende September organisieren linksextreme Gruppierungen in Frankreich größtenteils gewaltsame Proteste, die inzwischen zu knapp 10.000 Festnahmen geführt haben. Ursprünglicher Anlass waren landesweite Besetzungen von Oberstufengymnasien, die sich nach Angaben der Teilnehmer gegen die Zustände dort richteten. Später kamen Demonstrationen gegen steigende Lebenshaltungskosten (JF berichtete) hinzu. Binnen weniger Tage mischten sich Linksextreme und Migranten unter die Demonstranten, begingen Sachbeschädigungen und griffen Polizisten sowie unbeteiligte Passanten an. In Limoges brannte im Zuge der Ausschreitungen das historische Rathaus (JF berichtete).

Auch in Deutschland rufen Linke zu den Demonstrationen nach französischem Vorbild auf, allen voran die Gruppierung „Gen Z regelt das“ (JF berichtete). Die Proteste sollen am 31. Oktober stattfinden, unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart, Bremen, München, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Leipzig. Die Verantwortlichen stören sich nach eigener Aussage an „kaputten Schulen, Wehrpflicht, Preissteigerungen, Sozialkürzungen, Überwachung, Kriegen und Rechtsruck“.

Dobrindt warnt vor Krawalltouristen

Offiziell lehnt die Gruppierung Gewalt ab. Allerdings hatte deren Stuttgarter Ortsgruppe ein Video geteilt, in dem gewaltsame Proteste relativiert werden. „8-Stunden-Tag, Wochenende, Krankenversicherung, Frauenrechte, Queerenrechte (sic!) und andere heute selbstverständliche Menschenrechte wurden mit Gewalt erkämpft – weil es nicht anders ging“, hieß es vom anonymen Vorleser im Kurzfilm auf der Plattform Instagram. Dieses zeigt auch die Aufnahmen der Ausschreitungen in Frankreich. Auch die bundesweite Instagram-Seite der Gruppierung verbreitete das Video weiter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stuttgart GEN-Z regelt (@gen.z_regelt)

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass man sich in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden vorbereiten werde. „Wir haben in der Vergangenheit auch erlebt, dass ausländische Mitglieder von extremistischen Szenen nach Deutschland kommen, um an Protesten teilzunehmen“, mahnte er am Mittwoch gegenüber dem ZDF. (kuk)