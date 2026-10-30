Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Österreichischer Aktivist: Martin Sellner an Einreise nach Frankreich gehindert

Österreichischer Aktivist: Martin Sellner an Einreise nach Frankreich gehindert

Österreichischer Aktivist: Martin Sellner an Einreise nach Frankreich gehindert

Martin Sellner am 12. September bei einer Demonstration in Wien.
Martin Sellner am 12. September bei einer Demonstration in Wien.
Martin Sellner am 12. September bei einer Demonstration in Wien. Foto: picture alliance / APA-Images | MAX SLOVENCIK
Österreichischer Aktivist
 

Martin Sellner an Einreise nach Frankreich gehindert

Eine in Paris geplante Buchvorstellung muss ausfallen. Denn Autor Martin Sellner wurde die Einreise nach Frankreich verboten. Am Flughafen nahmen ihn Polizisten fest – aus politischen Gründen.
Anzeige

PARIS. Dem österreichischen Aktivisten Martin Sellner ist die Einreise nach Frankreich untersagt worden. „Ich bin am Flughafen in Frankreich festgehalten worden. Morgen werde ich abgeschoben“, erklärte Sellner am Donnerstag auf X: „Bald wird man mir auch mein Handy abnehmen.“

Sellner zeigte dazu ein Foto mit dem Bescheid der französischen Behörde. „Man kann Menschen aufhalten, aber keine Ideen. Die Remigration wird trotzdem stattfinden.“ Den „französischen Patrioten“ wünschte er viel Erfolg und rief sie dazu auf, auf die Straße zu gehen und für ihre Nation zu kämpfen.

Am Freitag wollte der 37-Jährige sein Buch „Remigration“ in einer Pariser Buchhandlung vorstellen und Exemplare signieren. Linke Gruppen hatten zu Protesten dagegen aufgerufen. Die Regierung macht das mit ihrem Einreiseverbot gegen Sellner nun überflüssig.

Reisefreiheit gilt nicht für Sellner

Eigentlich gilt innerhalb der Europäischen Union Reisefreiheit, doch für den Österreicher wurde diese nun außer Kraft gesetzt.

Die französische Regionalregierung verbot am Donnerstag auch einen Kongress zum Thema „Remigration“, der am Sonnabend in einem Pariser Vorort hätte stattfinden sollen. Und eine von Rechten für den Sonntag geplante Demonstration in Paris untersagte sie ebenfalls.

Jetzt drei Monate JUNGE FREIHEIT lesen zum Schnupperpreis.

Frankreich wird zur Zeit von schweren Krawallen und Gewalttaten erschüttert, die nach Demonstrationen von Linken und Migranten stattfinden. Diese Protestzüge wurden bisher nicht verboten.

Der Präfekt der Region begründete das Verbot des Kongresses damit, dass das Thema auf „einer fremdenfeindlichen und rassistischen Ideologie“ beruhe, die in „Migranten grundsätzlich eine Bedrohung für die Zukunft der europäischen Länder“ sehe. (fh)

Martin Sellner am 12. September bei einer Demonstration in Wien. Foto: picture alliance / APA-Images | MAX SLOVENCIK
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles