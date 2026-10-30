Martin Sellner an Einreise nach Frankreich gehindert

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PARIS. Dem österreichischen Aktivisten Martin Sellner ist die Einreise nach Frankreich untersagt worden. „Ich bin am Flughafen in Frankreich festgehalten worden. Morgen werde ich abgeschoben“, erklärte Sellner am Donnerstag auf X: „Bald wird man mir auch mein Handy abnehmen.“

Sellner zeigte dazu ein Foto mit dem Bescheid der französischen Behörde. „Man kann Menschen aufhalten, aber keine Ideen. Die Remigration wird trotzdem stattfinden.“ Den „französischen Patrioten“ wünschte er viel Erfolg und rief sie dazu auf, auf die Straße zu gehen und für ihre Nation zu kämpfen.

I was stopped at the airport in France. I will be deported tomorrow.

Soon they will also take my phone. You can stop people but not ideas.

Remigration will happen in spite of that. If you want to fight this injustice join us @SaveEuropeAct Bon courage a patriotes francais.

Go on the streets and fight for your nation! — Martin Sellner (@MartinSellner_) October 29, 2026

Am Freitag wollte der 37-Jährige sein Buch „Remigration“ in einer Pariser Buchhandlung vorstellen und Exemplare signieren. Linke Gruppen hatten zu Protesten dagegen aufgerufen. Die Regierung macht das mit ihrem Einreiseverbot gegen Sellner nun überflüssig.

Reisefreiheit gilt nicht für Sellner

Eigentlich gilt innerhalb der Europäischen Union Reisefreiheit, doch für den Österreicher wurde diese nun außer Kraft gesetzt.

Die französische Regionalregierung verbot am Donnerstag auch einen Kongress zum Thema „Remigration“, der am Sonnabend in einem Pariser Vorort hätte stattfinden sollen. Und eine von Rechten für den Sonntag geplante Demonstration in Paris untersagte sie ebenfalls.

Frankreich wird zur Zeit von schweren Krawallen und Gewalttaten erschüttert, die nach Demonstrationen von Linken und Migranten stattfinden. Diese Protestzüge wurden bisher nicht verboten.

Der Präfekt der Region begründete das Verbot des Kongresses damit, dass das Thema auf „einer fremdenfeindlichen und rassistischen Ideologie“ beruhe, die in „Migranten grundsätzlich eine Bedrohung für die Zukunft der europäischen Länder“ sehe. (fh)