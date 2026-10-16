Marine Le Pen zu Moslems: Es ist euer Land

Anzeige

PARIS. Die Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National, Marine Le Pen, hat den Islam für vereinbar mit den Werten der Französischen Republik erklärt. „Die Moslems, die erwägen, das Land zu verlassen, liegen falsch: Es ist ihr Land, auch sie sind Franzosen“, sagte sie am Donnerstag dem Nachrichtensender CNews. „Ich habe größten Respekt vor der Gewissens- und Glaubensfreiheit.“ Sollte sie Präsidentin werden, hätten Moslems demnach gar keinen Grund zur Sorge. Sie dürften ihren Glauben weiterhin „ohne jegliche Einschränkungen“ praktizieren können. „Sie fürchten meinen Machtantritt völlig zu Unrecht.“ Weiter sagte die Politikerin: „Ja, der Islam ist mit der Republik vereinbar, ich habe es zehnmal gesagt.“

Les Français de confession musulmane qui envisagent de partir si je suis élue ont tort : c’est leur pays, ils sont Français. Nous, nous ne sommes pas comme LFI : nous sommes respectueux de tous les Français. https://t.co/jV5fDETWCO — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 15, 2026

Hintergrund ist eine jüngste Umfrage des Instituts Ifop, wonach 46 Prozent der Moslems im Fall eines Wahlsiegs von Le Pen Frankreich verlassen wollen. Jeder fünfte Islamanhänger sei dazu sogar fest entschlossen. Zudem würden über 80 Prozent der Moslems mehr „Aggression und Diskriminierung“ gegen sie befürchten. Dagegen wären 27 Prozent der Befragten bereit, ihre religiöse Zugehörigkeit „im Alltag zu verbergen“ und das Kopftuch abzulegen.

Dagegen würden Anhänger des „islamistischen Fundamentalismus“, die die Scharia in Frankreich durchsetzen wollten, in Le Pen eine Widersacherin finden. „Sie ist das, was nicht mit den Werten der Republik vereinbar ist“, betonte sie. Zudem bekräftigte sie ihre Forderung nach einer Volksabstimmung zum Verbot „totalitärer Ideologien“ und nach einem Kopftuchverbot im öffentlichen Raum. „Ich bin der Ansicht, dass der Kopfschleier tatsächlich Teil dieser totalitären Ideologien ist.“

Le Pen führt klar in den Umfragen

Seit Monaten führt Marine Le Pen die Sonntagsfragen an. Laut einer jüngsten Befragung von Toluna Harris Interactive würde sie je nach Gegenkandidaten in der ersten Runde bis zu 37 Prozent erreichen. Auch die Stichwahl würde sie demnach klar für sich entscheiden. Käme etwa Jean-Luc Mélenchon von der linksextremen La France insoumise in den zweiten Wahlgang, würde Le Pen mit 68 Prozent gewinnen. Im Duell mit dem liberalen Ex-Ministerpräsidenten Édouard Philippe käme sie hingegen auf 56 Prozent.

Bereits 2016 hatte Le Pen betont, dass der Islam zu Frankreich gehöre. Allerdings handle es sich dabei um „den Islam, wie wir ihn kennen, der der wie die anderen Religionen durch die Aufklärung säkularisiert“ worden sei. (kuk)