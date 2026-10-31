Machtkampf um Verfassungsgericht eskaliert in Polen

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WARSCHAU. Polens Präsident Karol Nawrocki hat nach einer dramatischen Nacht am Verfassungsgericht die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung gefordert. „In dieser Nacht wurde die verfassungsmäßige Ordnung der Republik Polen verletzt und ein Verfassungsorgan des Staates gewaltsam übernommen“, erklärte er am Samstagmorgen. Zugleich kündigte er dringende Gespräche mit Vertretern der Parlamentsparteien an. Nawrocki sieht durch die Ereignisse inzwischen die innere Sicherheit des Landes bedroht.

Der Staatschef hatte am Freitagabend seine Reise in den Senegal abgebrochen, nachdem sich der seit Jahren schwelende Streit zwischen der Regierung von Donald Tusk und dem rechtskonservativen Lager um die Kontrolle des Verfassungsgerichts zugespitzt hatte.

Sein Flugzeug kehrte noch über Spanien um. Nach der Landung in Warschau traf Nawrocki zunächst den Präsidenten des Obersten Gerichtshofs, Zbigniew Kapiński. Anschließend begab er sich gegen ein Uhr nachts zum Verfassungsgericht, wo er mehrere Stunden blieb. Dort kam es zu einer direkten Konfrontation mit jenen Richtern, deren Ernennung Nawrocki nicht anerkennt. Als die Juristin Anna Korwin-Piotrowska erklärte, sie und ihre Kollegen seien Richter des Verfassungsgerichts, widersprach ihr der Präsident. „Sie sind keine Richter des Verfassungsgerichts“, entgegnete er laut einer Videoaufnahme aus dem Gebäude. Nach seinem Besuch verlangte Nawrocki den Abzug der Polizeikräfte vom Gerichtsgelände.

Putsch in Polen!

Donald Tusk lässt das Verfassungsgericht stürmen und die Immunität der Richter aufheben, während Präsident Nawrocki auf dem Weg in den Senegal ist. Der kehrt sofort um, um den Staatsstreich zu verhindern.

https://t.co/9O1vsGKsel — Stefan Homburg (@SHomburg) October 30, 2026

Gerichtspräsident für einen Monat suspendiert

Auslöser der Eskalation war eine am Freitagabend veröffentlichte Mitteilung auf der Internetseite des Verfassungsgerichts. Demnach sollten Gerichtspräsident Bogdan Święczkowski und sein Stellvertreter Bartłomiej Sochański für einen Monat von ihren Amtsgeschäften suspendiert werden. Die entsprechende Anordnung hatte Korwin-Piotrowska erlassen. Sie beansprucht aufgrund ihrer langen richterlichen Berufserfahrung die vorläufige Leitung des Gerichts.

Die bisherige Gerichtsführung erkannte diese Entscheidung jedoch nicht an. Auf dem offiziellen X-Konto des Verfassungsgerichts wurde behauptet, die Internetseite sei rechtswidrig übernommen worden. Święczkowski bleibe Präsident, Sochański sein Stellvertreter. Die Verantwortlichen für die vermeintliche Amtsübernahme wurden beschuldigt, einen Staatsstreich zu begehen. Auch PiS-Chef Jarosław Kaczyński sprach von einem Angriff auf das Verfassungsgericht und warnte vor der Entwicklung Polens zu einem Polizeistaat.

Gleichzeitig rückten starke Polizeikräfte an. Nach Behördenangaben hatte Korwin-Piotrowska vor möglichen Gefahren für Richter und Mitarbeiter sowie Störungen der öffentlichen Ordnung gewarnt. Die Polizei betonte, sie habe das Gerichtsgebäude selbst nicht betreten, sondern lediglich das Gelände gesichert. Vor dem Gebäude versammelten sich Hunderte Demonstranten. Als Teilnehmer versuchten, Absperrungen zu überwinden, kam es zu Auseinandersetzungen mit den Beamten. Drei Personen wurden festgenommen. Ein PiS-Abgeordneter durchtrennte zudem die Sicherung eines Eingangstores, um Święczkowski den Zugang zu ermöglichen.

Der polnische Präsident Nawrocki stieg über den Zaun und kämpft sich bis ins Verfassungsgericht durch. Die Polizei hat ihr Staatsoberhaupt nicht angefasst. So entsteht Geschichte. Der Versuch eines Staatsstreich in Polen dürfte damit gescheitert sein. https://t.co/oI2P2brAuF — Dr. David Lütke (@DrLuetke) October 31, 2026

Streit um fünf nicht vereidigte Richter

Hinter den Ereignissen steht ein Konflikt, der bereits während der Regierungszeit der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zwischen 2015 und 2023 begonnen hatte. Damals besetzte die PiS mehrere Richterstellen unter rechtlich umstrittenen Umständen. Europäische Gerichte stellten später schwerwiegende Mängel bei der Zusammensetzung des Verfassungsgerichts fest. Die Regierung Tusk, die seit Ende 2023 im Amt ist, will die damaligen Veränderungen rückgängig machen.

In diesem Jahr wählte das polnische Parlament acht neue Verfassungsrichter. Nawrocki verweigerte allerdings fünf von ihnen die Vereidigung. Die Betroffenen legten ihren Eid daraufhin bei einer Zeremonie im Parlament ab. Gerichtspräsident Święczkowski verweigerte ihnen dennoch den Zugang zu ihren Ämtern. Korwin-Piotrowska gehört selbst zu dieser Gruppe. Sie begründet die Suspendierung der bisherigen Gerichtsführung damit, dass Święczkowski die Arbeit des Gerichts behindere.

Allerdings ist auch die rechtliche Grundlage ihrer eigenen Anordnung umstritten. Der polnische Verfassungsrechtler Marcin Matczak, der die früheren Justizreformen der PiS scharf kritisiert hatte, hält die Suspendierung für rechtswidrig. Die herangezogenen Vorschriften für gewöhnliche Gerichte ließen sich seiner Auffassung nach nicht auf das Verfassungsgericht übertragen. Er habe nie gedacht, dass er Święczkowski einmal verteidigen werde, erklärte Matczak.

Tusk verteidigt Eingreifen

Ministerpräsident Tusk stellte sich dagegen hinter die Maßnahmen zur Neuordnung der Justiz. „Die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit ist unsere Pflicht“, schrieb er am Freitagabend auf X. Nach den Jahren der Rechtswidrigkeit unter der PiS sei dies ein schwieriger, mitunter schmerzhafter Prozess, der entschlossenes Handeln erfordere. „Es gibt keinen anderen Weg.“

Auch international wird die Entwicklung aufmerksam verfolgt. Der amerikanische Botschafter in Polen, Tom Rose, bezeichnete die Lage als „sehr ernst“. Beide Seiten schilderten die Geschehnisse völlig unterschiedlich. Möglicherweise erlebe Polen eine beispiellose Auseinandersetzung über die Ausübung staatlicher Macht und die Unabhängigkeit eines Verfassungsorgans. Rose rief sämtliche Beteiligten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden.

Nawrocki stellte sich unterdessen ausdrücklich hinter die bisherige Gerichtsführung. Nach eigener Darstellung ermöglichte er dem umstrittenen Vizepräsidenten Sochański den Zutritt zum Gebäude. Für den kommenden Dienstag hat Korwin-Piotrowska eine Versammlung sämtlicher Verfassungsrichter angekündigt. Zuvor will Nawrocki am Samstag mit den Parlamentsparteien beraten. Seine Forderung lautet, die aus seiner Sicht rechtmäßige Gerichtsführung wieder einzusetzen und die Polizeikräfte abzuziehen. (rr)