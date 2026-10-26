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Brasilien: Macht Wahlsieger Lula nun seine Drohungen gegen Bolsonaro wahr?

Brasilien: Macht Wahlsieger Lula nun seine Drohungen gegen Bolsonaro wahr?

Brasilien: Macht Wahlsieger Lula nun seine Drohungen gegen Bolsonaro wahr?

Lula feiert die gewonnene Präsidentschaftswahl am Sonntagabend in Brasilien.
Lula feiert die gewonnene Präsidentschaftswahl am Sonntagabend in Brasilien.
Inacio Lula da Silva feiert die gewonnene Präsidentschaftswahl am Sonntagabend in Brasilien. Foto: picture alliance / AP Photo/Andre Penner
Brasilien
 

Macht Wahlsieger Lula nun seine Drohungen gegen Bolsonaro wahr?

Sensationell gewinnt Linkspolitiker Lula die Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien. Herausforderer Bolsonaro könnte nun seine Immunität verlieren. Doch der fordert die Annullierung der Wahl. Und das hat einen Grund.
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BRASILIA. Brasiliens linker Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, genannt Lula, bekommt eine vierte Amtszeit. Völlig überraschend hat der am Dienstag 81 Jahre alt werdende Sozialist die Stichwahl um das Amt am Sonntagabend gewonnen. Laut dem staatlichen Wahlgericht gewann er mit 51,75 Prozent der Stimmen. Auf seinen rechten Herausforderer Flavio Bolsonaro entfielen demnach 48,25 Prozent der Stimmen.

Dessen Anhänger behaupten nun, die Wahl sei gefälscht worden. Der mit Lula verbündete Richter am Obersten Gerichtshof Cristiano Zanin hatte die Stimmabgabe wegen Problemen mit dem öffentlichen Nahverkehr nach einer Forderung des Präsidenten kurzfristig um zwei Stunden bis 19 Uhr (23 Uhr deutscher Zeit) verlängert. Allerdings soll auch Bolsonaro der Entscheidung zugestimmt haben.

Wegen der Verlängerung erkennt Bolsonaro seine Niederlage nun nicht an. Diese sei „beispiellos“ Er forderte die Annullierung der Abstimmung.

Eine Woche vor der Wahl war es im brasilianischen Fernsehen zu einer denkwürdigen Szene gekommen. Beim TV-Duell mit seinem Konkurrenten drohte Lula Bolsonaro: „Mach dich schon mal bereit: Am 25. Oktober verlierst du deine Immunität, und dann bekommst du Probleme. Es gibt eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren gegen dich, die jetzt ins Rollen kommen werden. Wenn deine Freunde sie bisher blockiert haben – jetzt werden sie vorangetrieben.“

Lula ließ schon Bolsonaros Vater verurteilen

Das von Lula-Leuten besetzte oberste Gericht Brasiliens hatte bereits Flavio Bolsonaros Vater, den Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, nach der vergangenen Wahl wegen eines angeblichen Putschversuchs verurteilt.

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Die erste Wahlrunde vor drei Wochen hatte Bolsonaro mit 47,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Lula kam auf 45,1 Prozent (JF berichtete). Da die nach dem ersten Wahlgang ausgeschiedenen Kandidaten vorwiegend dem rechten Lager zugerechnet werden, war mit einem Wahlsieg Bolsonaros auch in der Stichwahl gerechnet worden. (fh)

Inacio Lula da Silva feiert die gewonnene Präsidentschaftswahl am Sonntagabend in Brasilien. Foto: picture alliance / AP Photo/Andre Penner
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