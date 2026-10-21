Lula fordert Bolsonaros Ausschluss von der Präsidentschaftswahl

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BRASÍLIA. Brasiliens linker Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will seinen Herausforderer Flavio Bolsonaro von der Präsidentschaftswahl ausschließen. Sein Wahlkampfstab werde einen entsprechenden Antrag vor dem Obersten Wahlgericht stellen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf Kreise des Staatsoberhaupts. Grund dafür sei die angebliche Einflussnahme des US-Technologiekonzerns Meta. Der Mutterkonzern von Facebook, WhatsApp und Instagram soll eine „algorithmische Manipulation“ zu Lasten des Amtsinhabers betrieben haben.

Bereits vergangene Woche hatte das Wahlgericht Meta angewiesen, beide Kandidaten gleichzubehandeln. Lulas Stab warf dem Unternehmen eine „wiederholte und systematische“ Blockade seiner Inhalte vor. Der Konzern sprach hingegen von technischen Problemen und betonte, die geforderten Maßnahmen umgesetzt zu haben.

Unterdessen beantragte auch Bolsonaros Stab den Ausschluss Lulas. Demnach habe dieser mit der massenhaften Verbreitung von WhatsApp-Nachrichten zu zahlreichen Regierungsinitiativen seine Macht missbraucht. Der konservative Politiker sprach dabei von einer „rechtswidrigen Propaganda“.

Flavio Bolsonaro will seinen Vater begnadigen

Am kommenden Sonntag findet in Brasilien die Präsidentschaftsstichwahl statt. Den ersten Wahlgang hatte Bolsonaro mit 47 Prozent für sich entschieden, während Lula auf 45,2 Prozent kam (JF berichtete). Bei der gleichzeitig stattgefundenen Parlamentswahl wurde seine Liberale Partei stärkste Kraft. Insgesamt kamen konservative und wirtschaftsliberale Parteien, die Bolsonaro ihre Unterstützung zusicherten, auf eine Mehrheit in den beiden Kammern des Nationalkongresses.

Zu den wichtigsten Themen im Wahlkampf zählen die Sicherheit, die Gesundheits- und Bildungspolitik sowie die Wirtschaftspolitik. „In meiner Regierung wird es oberste Priorität sein, die Opfer und die gesetzestreuen Bürger zu schützen und nicht, wie es die derzeitige Regierung tut, Kriminellen auf die Hand zu klopfen“, hatte Bolsonaro noch vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl versprochen.

Zudem kündigte er an, seinen Vater Jair zu begnadigen. Der von 2019 bis 2022 amtierende Ex-Präsident war im September vergangenen Jahres wegen Anstiftung zu einer Verschwörung zur Machterhaltung zu 27 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Hintergrund war eine versuchte Besetzung des Regierungsviertels in der Hauptstadt Brasília nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2022 gegen Lula. Die Richter hatten Bolsonaro senior vorgeworfen, seine Anhänger dazu angestiftet zu haben. Aufgrund der gesundheitlichen Probleme entschied der Oberste Gerichtshof, dass er seine Haftstrafe aus gesundheitlichen Gründen im Hausarrest absitzen darf (JF berichtete). (kuk)