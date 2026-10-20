Linksextremist nach verheerendem Rathaus-Brand von Limoges gefasst

Anzeige

LIMOGES. Die französischen Behörden haben einen Hauptverdächtigen für den schweren Fall von Brandstiftung gegen das Rathaus von Limoges (JF berichtete) festgenommen. Es handelt sich um einen 40jährigen Linksextremisten, der als „Fiche S“ eingestuft wurde, wie Le Figaro berichtet. „Fiche S“ entspricht etwa der deutschen Klassifikation als „Gefährder“.

Der Mann wurde am Dienstagmorgen von der Spezialeinheit RAID in der Stadt Val d’Issoire festgenommen und hat bereits mehrere Vorstrafen wegen „Gewalttaten gegen Amtsträger“, erklärten die Behörden. Ursprünglich soll er aus dem Département Creuse stammen.

Frankreich in Flammen. — Dieter Stein (@Dieter_Stein) October 17, 2026

Der Mann wird verdächtigt, am vergangenen Samstag während der Proteste mit anderen Personen ins Rathaus eingedrungen zu sein und dort ein Feuer gelegt zu haben. Das 1883 fertiggestellte Gebäude im Neorenaissance-Stil brannte in Teilen aus. Unter anderem kollabierten das gesamte Dach und der 43 Meter hohe Glockenturm. Feuerwehrleute hatten die gesamte Nacht vergeblich versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Bürgermeister von Limoges spricht von „hirnlosen Schlägern“

Der Bürgermeister der Stadt, Guillaume Guérin von den christdemokratischen Les Républicains, nannte die Tat einen Angriff auf ein Symbol der Republik. „Diese Brandstiftung geschah vorsätzlich. Wir haben nun eine Aufklärung“, sagte er. Die Täter seien in seinen Augen „hirnlose Schläger, einige aus dem Stadtzentrum, oft sehr jung, und dazu Randalierer mit Migrationshintergrund. Durch den Vandalismus suchen sie nach einem Nervenkitzel.“

Am Donnerstag plant Premierminister Sébastien Lecornu von der liberalen Renaissance-Partei, sich mit Vertretern aller anderen Parteien zu treffen. Er teilte mit, insbesondere mit seinem Innenminister und Parteikollegen Laurent Nuñez über die Arbeit der Polizei sprechen zu wollen. „Uns wird immer wieder gesagt, die Polizei töte oder verletze. Doch seit zwei Tagen werden wir gefragt: ‘Was tut die Polizei eigentlich?’“, sagte er bei einer Pressekonferenz vor seinem Amtssitz im Hotel Matignon. Die Vorwürfe bezeichnete er als „eine typisch französische Schizophrenie in der politischen und medialen Debatte“.

Einen Tag zuvor hatte Nuñez angeboten, angesichts der Ausschreitungen als Innenminister zurückzutreten. Präsident Emmanuel Macron hatte diesen Vorschlag jedoch abgewiesen. Nuñez solle im Amt bleiben, um die Befehlskette innerhalb der Polizei ‌und der Sicherheitskräfte aufrechtzuerhalten. Es gebe allerdings „Versäumnisse“ bei der Planung der Polizeieinsätze und der Beschaffung von Informationen im Vorfeld der Proteste. Nuñez solle bei der Aufarbeitung dieser Versäumnisse Transparenz schaffen. (lb)