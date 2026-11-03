Jetzt wechseln sogar Macron-Wähler zu Le Pen

Anzeige

PARIS. Bis zu 19 Prozent der Franzosen, die während der Präsidentschaftswahl 2022 ihre Stimme noch Emmanuel Macron (Renaissance-Partei) gegeben hatten, wollen bei der Wahl 2027 Marine Le Pen (Rassemblement National) wählen. Eine solche Bewegung sei vor einigen Jahren noch kaum vorstellbar gewesen, da beide Wählergruppen „per Definition höchst antagonistisch“ waren, betonte der Geschäftsführer des Bereichs Meinungsforschung des Meinungsinstituts Ifop, Frédéric Dabi, welches die Studie für Le Figaro durchführte.

Auch zwei weitere Studien kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Das Marktforschungsunternehmen Toluna Harris prognostizierte, dass zwischen 12 Prozent und 15 Prozent der Macron-Wähler zu Le Pen wechseln könnten. Das Marktforschungsunternehmen Ipsos BVA ermittelte, dass elf Prozent bis 14 Prozent der Macron-Wähler diese Entscheidung treffen könnten.

„Eine völlig unwahrscheinliche Kombination“

Demnach könnten zwischen vier und fünf Prozentpunkte der 27,8 Prozent, die Macron bei der vergangenen Wahl erhielt, im kommenden Jahr an Le Pen gehen. Le Pen liegt in aktuellen Umfragen zwischen 32 Prozent und 35 Prozent (JF berichtete). Es ist daher unklar, inwiefern die Ergebnisse der Umfrage sich auf die Präsidentschaftswahl auswirken könnten.

Diese Entwicklung sei ein Zeichen dafür, dass die politischen Grenzen zwischen Links und Rechts „fließend“ geworden seien, betonte Dabi. Prinzipiell sei der Wechsel von Macron zu Le Pen „eine völlig unwahrscheinliche Kombination“. (lb)