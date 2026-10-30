Ist es „Widerstand gegen rechts“, wenn man Kickl in Lebensgefahr bringt?

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BRUCK AN DER MUR. Der Spiegel hat mit seiner Berichterstattung über die Sabotage einer Kletterroute von FPÖ-Chef Herbert Kickl eine bemerkenswerte Frage aufgeworfen: „Ist das Widerstand gegen rechts oder Gefährdung von Kletterern?“ Dabei hatte die österreichische Alpinpolizei bereits festgestellt, dass die Entfernung der Sicherungshaken andere Bergsteiger massiv hätte gefährden können. Ein 26jähriger Deutscher hatte die politisch motivierte Tat vor Gericht gestanden.

Der Mann war am 12. März 2025 gemeinsam mit weiteren Beteiligten in die Felswand am Hochschwab in der Steiermark gestiegen. Dort schraubte er 37 von 39 Sicherungslaschen der Route „Geheimer Schwob“ ab und nahm sie mit. Außerdem wurden Bohrhaken mit einem Winkelschleifer beschädigt (die JF berichtete).

Kletterer benötigen diese Sicherungspunkte, um ihre Karabiner einzuhängen und sich gegen Abstürze abzusichern. Wer sich auf die vorhandenen Haken verließ, konnte plötzlich vor einer erheblich veränderten und möglicherweise gefährlichen Situation stehen. Die Aktion hatte einen politischen Hintergrund. Einen Tag später erschien auf der linken Internetplattform Indymedia ein anonymes Bekennerschreiben mit der Parole „Faschisten aus dem Gebirge jagen“. Darin warfen die Verfasser Kickl vor, die Berge für seine politische Selbstdarstellung zu missbrauchen. Weil sie seine politischen Überzeugungen ablehnten, hätten sie beschlossen, die von ihm miterschlossene Kletterroute zu entfernen.

Antifa-Vandalen haben offenbar den Kickl-Klettersteig Geheimer Schwob zerstört.

Flex-Anschlag auf Kickl-Route – „Akute Lebensgefahr!“

Vermummte mutmaßlich linksextreme Vandalen haben offenbar einen Klettersteig zerstört,weil FPÖ-Chef Kickl einer der 3 Erstbegeher war. https://t.co/lGIfGwAO34 — M.P.Cato der Jüngere (@JungereCato) May 3, 2025

Selbst der „Spiegel“ findet keine Belege

Kickl hatte die anspruchsvolle Route gemeinsam mit Thomas Behm und Robert Gruber im Jahr 2020 erstbegangen. Dass der FPÖ-Chef daraus eine politische Inszenierung gemacht hätte, lässt sich allerdings nicht belegen. Das Bergsportportal bergsteigen.com erklärte ausdrücklich, ihm sei keine entsprechende öffentliche Selbstdarstellung der Erstbegeher bekannt. Auch der Spiegel räumt in seinem Bericht ein, dass das Bekennerschreiben dafür keinen konkreten Beleg liefert.

Dabei war die Tat keineswegs auf Kickl beschränkt. Die Route steht grundsätzlich allen Bergsteigern offen. Die entfernten Sicherungspunkte hätten jeden treffen können, der dort klettern wollte. Das Bergsportmagazin Alpin weist zwar darauf hin, dass fehlende Bohrhaken gewöhnlich erkennbar seien und nicht automatisch eine lebensgefährliche Situation entstehe. Die Alpinpolizei bewertete die mögliche Gefährdung dennoch als massiv. Verletzt wurde nach den vorliegenden Berichten niemand.

Geständnis ohne Verurteilung

Am 22. Oktober musste sich der Deutsche vor dem Bezirksgericht Bruck an der Mur verantworten. Er gab die Sabotage zu und bestätigte, damit ein Zeichen gegen Kickl sowie dessen Kletterpartner Behm setzen zu wollen. Diesem warf er vor, andere Routen mit nationalsozialistischen Anspielungen benannt zu haben. Die Namen seiner Mittäter wollte er nicht preisgeben.

Richter Michael Auracher, selbst seit Jahrzehnten bei der Bergrettung tätig, widersprach der politischen Begründung. Er könne nicht erkennen, dass Kickl die Berge für sich vereinnahmt habe. Selbst ihm sei vor der Sabotage nicht bekannt gewesen, dass der FPÖ-Chef zu den Erstbegehern gehörte. Erst durch die Aktion sei diese Tatsache einer breiteren Öffentlichkeit bekanntgeworden. „Die Berge sollen politisch frei bleiben“, betonte der Richter.

Eine strafrechtliche Verurteilung bleibt dem geständigen Deutschen dennoch erspart, sofern er die vereinbarten Auflagen erfüllt. Das Gericht bot ihm eine sogenannte Diversion an. Er muss innerhalb von sechs Monaten 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und 100 Euro Kostenbeitrag bezahlen. Als Einsatzstelle schlug Auracher ausgerechnet den Alpenverein vor, wo der Student Wanderwege reinigen oder instand setzen könnte. Die beschädigte Kletterroute wurde inzwischen wieder abgesichert. Für den Eingriff in die Sicherungseinrichtungen wird es bei erfolgreichem Abschluss der Diversion keinen Schuldspruch geben.