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Netanjahu hält sich: Israel-Wahl: Nach dem 7. Oktober ist gleich vor dem 7. Oktober

Netanjahu hält sich: Israel-Wahl: Nach dem 7. Oktober ist gleich vor dem 7. Oktober

Netanjahu hält sich: Israel-Wahl: Nach dem 7. Oktober ist gleich vor dem 7. Oktober

Israels Premier Benjamin Netanjahu
Israels Premier Benjamin Netanjahu
Sieger in der Niederlage: Premier Benjamin Netanjahu. Foto: picture alliance/dpa/AFP POOL | Jewel Samad
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Israel-Wahl: Nach dem 7. Oktober ist gleich vor dem 7. Oktober

Israel hat gewählt – zum ersten Mal seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023. Das Ergebnis macht wenig Hoffnung, dass die Gesellschaft irgendwie zu Stabilität finden kann. Eine erste Analyse.

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