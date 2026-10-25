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Knesset: Israel vor der Wahl: Neue Karten, altes Spiel

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Israels Premier-Kandidaten Gadi Eisenkot und Benjamin Netanjahu
Israels Premier-Kandidaten Gadi Eisenkot und Benjamin Netanjahu
Gadi Eisenkot und Benjamin Netanjahu: Wer hat am Dienstag die Nase vorn? Fotos: picture alliance / AP Photo/Ariel Schalit | Ariel Schalit / picture alliance / Consolidated News Photos | Kyle Mazza/CNP
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Israel vor der Wahl: Neue Karten, altes Spiel

Am Dienstag wählt Israel ein neues Parlament – zum ersten Mal seit dem 7. Oktober 2023. Sorgen die Nachwirkungen des Massakers für ein politisches Erdbeben? Oder sitzt Amtsinhaber Benjamin Netanjahu fest im Sattel?

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Gadi Eisenkot und Benjamin Netanjahu: Wer hat am Dienstag die Nase vorn? Fotos: picture alliance / AP Photo/Ariel Schalit | Ariel Schalit / picture alliance / Consolidated News Photos | Kyle Mazza/CNP
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