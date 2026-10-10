Israel: Wer ist der General, der Netanjahu stürzen soll?

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Wer will nochmal, wer hat noch nicht … versucht, Benjamin Netanjahu als Premierminister abzulösen? Gadi Eisenkot ist der Name der neuesten Hoffnung aus dem Anti-Netanjahu-Lager. Der 66jährige soll also hinbekommen, was seit 2009 niemandem nachhaltig gelungen ist: Netanjahu nach den Knesset-Wahlen am 27. Oktober aus der Balfour-Straße, dem Sitz des israelischen Regierungschefs, zu vertreiben.

Es ist, als hätte die israelische Innenpolitik einen Sprung in der Platte, denn Eisenkot ist nicht nur der x-te Anti-Netanjahu, den die Opposition aufbietet. Er ist nach Ehud Barak (1999) und Benny Gantz (dreimal ab 2019) auch bereits der dritte Herausforderer, der zuvor Armeechef war, nämlich von 2015 bis 2019 – wohlgemerkt unter Netanjahu.

Als der ihn aus dem Amt verabschiedete, lobte er noch die „große Arbeit“, die unter dessen Führung geleistet worden sei. Mittlerweile versuchen die Gefolgsleute des Premiers jedoch, Eisenkot als potentielles Sicherheitsrisiko und als laschen Linken darzustellen.

Eisenkot ist weder „Falke“ noch „Taube“

Tatsächlich haben sich in Israels Geschichte gerade Generale wiederholt als politisch kompromissbereit erwiesen. So lässt sich auch Eisenkot keineswegs in das einfache Schema von „Falken“ und „Tauben“ einzwängen. Einerseits ist er als Urheber der sogenannten „Dahija-Doktrin“ bekannt, die im Krieg mit der Hisbollah 2006 auf massive militärische Gewalt setzte.

Andererseits befürwortete er etwa 2000 – damals als Militärsekretär von Premier Ehud Barak – den Abzug aus dem Libanon, den die Hisbollah bis heute als größten Sieg ihrer Geschichte feiert. Zudem verteidigte er als Armeechef die Entscheidung, den Kataris Millionenzahlungen an die Hamas zu ermöglichen. So sollte die soziale Lage in Gaza stabilisiert werden, was wiederum die Sicherheit Israels verbessern sollte.

Dies gilt heute als kategorische Fehleinschätzung, die vor dem 7. Oktober in der politischen wie militärischen Elite des Landes herrschte und den Hamas-Überfall ermöglichte. Dennoch gehört zu Eisenkots zentralen Wahlkampfversprechen, zügig eine Untersuchungskommission zur Vorgeschichte des Massakers einzusetzen. Dabei solle dann auch seine eigene Rolle unter die Lupe genommen werden.

Er will „geradeaus“

Wahlkampf macht Eisenkot zudem mit der Ankündigung, ultraorthodoxe Juden verstärkt zum Armeedienst heranzuziehen. Das Thema hat Israel in den Kriegsjahren polarisiert wie kaum ein anderes. Ob er sein Versprechen angesichts der Machtstellung der Ultraorthodoxen umsetzen kann, ist fraglich. Der Forderung, Wehrdienstverweigerern im Zweifel das Wahlrecht abzuerkennen, hat der Kandidat jedenfalls schon mal eine Absage erteilt.

Für Eisenkots Herangehensweise ist das typisch: Der Name der von ihm erst im vergangenen Jahr gegründeten Partei lautet „Jaschar“, was so viel bedeutet wie „geradeaus“. Er sehe sich „als Zentrist“, sagt Eisenkot. Die Unterscheidung der politischen Lager in „links“ und „rechts“ hält er für schädlich. So präsentiert er sich als Politiker des betonten „einerseits, andererseits“, weniger der klaren Ansagen.

Zu einer „Zwei-Staaten-Lösung“ etwa meint Eisenkot, es sei „schlichtweg realitätsfremd“, nach dem 7. Oktober noch daran zu denken. Zugleich ist er gegen eine faktische Annexion des Westjordanlandes. Schließlich würde diese entweder auf Apartheid oder auf das Ende des jüdischen Charakters Israels hinauslaufen. Das hält ihn wiederum nicht davon ab, sich hinter das Siedlungsprojekt zu stellen – allerdings nicht, ohne zunehmende Gewalt einzelner, radikalisierter Siedler anzuprangern.

Differenziert oder verwaschen?

Differenziert ist auch seine Haltung zur Reform des israelischen Justizwesens. Eine solche hält Eisenkot durchaus für notwendig. Aber er kritisiert die Art und Weise, wie Netanjahu in den vergangenen Jahren Korrekturen an der Balance zwischen Legislative und Judikative vornahm, um die Macht der Gerichte zu schwächen. Dementsprechend will er die schon vollzogene Neuformierung des Richterwahlausschusses rückabwickeln.

Kritiker würden sagen, seine Positionen seien verwaschen. Die größere Rolle spielt für Eisenkots Wahlkampf aber sowieso etwas ganz anderes. Schon im Tanach, der hebräischen Bibel, wird der Begriff „Jaschar“ immer wieder gebraucht, um einen rechtschaffen-anständigen Menschen zu beschreiben (etwa Hiob in Hiob 1,1) oder Gott selbst als gerecht zu charakterisieren (etwa in Psalm 92,16).

Daran anknüpfend verspricht Eisenkot vor allem eines: einen neuen politischen Stil, eine bessere Moral. Netanjahu gilt ihm als „pathologischer Lügner“, der das Land durch seine polarisierende Art, durch Korruption und Kooperation mit extremen Kräften innerlich zerrissen habe. Dem will der eher uncharismatische Herausforderer, der anders als der Amtsinhaber seit über 40 Jahren in erster Ehe verheiratet ist, „eine zionistische, wahrhaftige, würdige und aufrichtige Führung“ entgegenhalten.

Er wäre der erste Orientale als Premier

Zugute kommen könnte Eisenkot, dass er der erste Regierungschef Israels mit einem orientalischen Hintergrund wäre: Seine Eltern stammen aus Marokko. Zudem wurde er in Tiberias im Norden Israels geboren und wuchs in Eilat ganz im Süden auf. Diese biographischen Elemente sind eher der (geographischen wie sozialen) Peripherie zuzuordnen. Die Marginalisierung orientalischer gegenüber europäischen Juden wiederum gilt als zentrale Triebfeder für den Aufstieg von Netanjahus Likud.

Anknüpfen können viele Israelis aber vor allem an Eisenkots persönlichem Schicksal: Im Dezember 2023 fiel sein Sohn Gal im Gazakrieg; anschließend verloren noch zwei Neffen ihr Leben. Als der Sohn starb, verantwortete Eisenkot den Krieg als Mitglied in Netanjahus Kriegskabinett selbst mit. Das persönliche Risiko im Militär hatte er auch während seiner aktiven Zeit mehrfach an der eigenen Haut erfahren. So trug Eisenkot in jungen Jahren eine schwere Verwundung von einem Kopftreffer durch „friendly fire“ davon.

Zwar weiß auch Netanjahu über eine Verletzung während seines Dienstes in einer Eliteeinheit zu berichten. Zudem verlor sein Bruder Joni 1976 bei der Geiselbefreiung in Entebbe sein Leben, was der Premier zu einem zentralen Mythos seiner eigenen Biographie gemacht hat. Allerdings liegen diese Ereignisse lange zurück. Die Todesfälle in Eisenkots Familie symbolisieren dagegen die Wunden, die der 7. Oktober 2023 in Israels Familien geschlagen hat.

Für Eisenkot wird es schwierig

Ob die Wähler Eisenkot am Ende wirklich zum Premier machen, ist indes alles andere als ausgemacht. Umfragen zeigen seine Partei zwar bereits seit Juli mindestens auf Augenhöhe mit dem Likud, in der Tendenz sogar leicht vorne. Die entscheidende Frage ist, ob der Netanjahu-Herausforderer eine Koalition schmieden kann, was angesichts der gesellschaftlichen Zersplitterung ausgesprochen schwierig ist.

Gerade hier könnte seine fehlende Erfahrung zum Problem werden. Eisenkot ist zwar aus seiner Armeezeit mit Führungsverantwortung vertraut. In die Politik stieg er allerdings erst 2022 ein. Der Amtsinhaber hat dagegen seit seinen ersten politischen Schritten in den 1980er Jahren mehrfach bewiesen, dass er mit allen Wassern gewaschen ist, wenn es um die Anwendung machtpolitischer Tricks geht.

Der letzte Armeechef, der als große Hoffnung der Opposition galt, war Benny Gantz. Dem gelang es zwar bei einer Wahl, an Netanjahu vorbeizuziehen. Doch in den anschließenden Machtkämpfen ließ der Premier ihn nur noch wie einen dümmlich-naiven Schuljungen aussehen. So wurde Gantz nie Regierungschef. Und bei der kommenden Wahl droht seine Partei aus der Knesset zu fliegen.

Aus der JF-Ausgabe 42/21