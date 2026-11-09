Islamkonvertitin verweigert Job wegen Schweinefleisch und verliert Sozialleistungen

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WIEN. Der österreichische Verwaltungsgerichtshof hat einer Moslemin widersprochen, die sich wegen ihrer religiösen Überzeugungen nicht bei einer Fast-Food-Kette bewerben wollte. Die arbeitslose Frau hatte argumentiert, sie dürfe als strenggläubige Muslima weder Schweinefleisch noch Fleisch berühren, das nicht nach islamischen Vorschriften geschlachtet worden sei. Das zuständige Jobcenter (AMS) strich ihr daraufhin für 42 Tage die Notstandshilfe. Nachdem die Frau vor dem Bundesverwaltungsgericht zunächst recht bekommen hatte, hob der Verwaltungsgerichtshof diese Entscheidung nun auf.

Die gelernte Gastronomiefachfrau war im März 2023 zum Islam konvertiert und bezog seit Juli 2024 Notstandshilfe. Ende Oktober desselben Jahres vermittelte ihr das AMS Wels eine Stelle als Küchenhilfe bei einer Schnellrestaurantkette.

Angeboten wurden 30 bis 40 Wochenstunden. Neben der Zubereitung von Speisen gehörten auch Küchenreinigung und Müllentsorgung zu den Aufgaben. Die Frau bewarb sich jedoch nicht. Zunächst erklärte sie gegenüber dem AMS, sie habe das Stellenangebot lediglich übersehen. Erst im weiteren Verfahren berief sie sich auf ihren Glauben. In dem Restaurant werde unter anderem Schweinefleisch verarbeitet, was mit ihren religiösen Überzeugungen unvereinbar sei. Bereits zuvor hatte sie dem AMS mitgeteilt, nicht mehr in ihrem erlernten Beruf arbeiten zu wollen. Religiöse Gründe hatte sie damals allerdings nicht genannt.

Arbeitsamt befragt KI und Gericht bemüht Google

Vor dem Bundesverwaltungsgericht bekam die Frau zunächst recht. Die Richter waren der Auffassung, dass bei der Zumutbarkeit einer Beschäftigung auch die Religionsfreiheit berücksichtigt werden müsse. Weil in dem Restaurant unter anderem Burger mit Speck angeboten würden, sei der Frau die Arbeit dort nicht zuzumuten. Die Sperre ihrer Notstandshilfe wurde aufgehoben.

Für eine ungewöhnliche Episode sorgte dabei die Frage, was der Islam beim Umgang mit Schweinefleisch tatsächlich verbietet. Das AMS hatte sich auf eine Recherche mit künstlicher Intelligenz gestützt. Diese habe ergeben, dass der Verzehr von Schweinefleisch verboten sei, nicht aber dessen Zubereitung im beruflichen Umfeld. Das Gericht hielt die KI-Auskunft für keine verlässliche Quelle und führte stattdessen eine eigene Google-Suche durch.

Die Suche lieferte nach Darstellung des Gerichts das „exakt konträre Ergebnis“. Demnach sei gläubigen Muslimen auch das Berühren von nicht halal geschlachtetem Fleisch untersagt. Auf dieser Grundlage entschied das Bundesverwaltungsgericht zugunsten der Arbeitslosen. Das AMS akzeptierte die Entscheidung allerdings nicht und wandte sich an den Verwaltungsgerichtshof.

Höchstrichter bringen Handschuhe ins Spiel

Der entschied nun, dass die Frau die Bewerbung nicht einfach unterlassen durfte. Schließlich sei keineswegs ausgeschlossen gewesen, dass sie in dem Restaurant ausschließlich Aufgaben ohne Fleischkontakt hätte übernehmen können. Sie hätte deshalb zunächst beim Arbeitgeber nachfragen müssen, welche Tätigkeiten konkret vorgesehen seien. „Bereits die Unterlassung der Bewerbung stellt damit eine Vereitelungshandlung dar“, hielten die Richter fest.

Ob das Berühren von Schweinefleisch tatsächlich gegen die religiösen Überzeugungen der Frau verstößt, mussten die Höchstrichter gar nicht entscheiden. Sie verwiesen lediglich darauf, dass möglicherweise auch der Einsatz von Handschuhen infrage gekommen wäre. Entscheidend sei, dass die Frau überhaupt nicht versucht habe, die Bedingungen der angebotenen Beschäftigung zu klären. Eine Bewerbung könne erst dann unterbleiben oder abgebrochen werden, wenn tatsächlich feststehe, dass die Arbeit unzumutbar sei.

Damit muss das Bundesverwaltungsgericht den Fall erneut behandeln. Die ursprüngliche Entscheidung zugunsten der Frau ist aufgehoben, die endgültige Entscheidung über die sechswöchige Sperre steht aber noch aus. Eine grundsätzliche Antwort auf die Frage, inwieweit religiöse Speisevorschriften die Annahme eines Arbeitsplatzes unzumutbar machen können, lieferte der Verwaltungsgerichtshof nicht.