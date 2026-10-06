Islamistischer Amokmörder Hasan kommt vor Erschießungskommando

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WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat die Hinrichtung des islamistischen Attentäters Nidal Hasan durch ein Erschießungskommando genehmigt. Der frühere Armeemajor und Militärpsychiater hatte am 5. November 2009 auf dem Stützpunkt Fort Hood in Texas zwölf Soldaten und einen Zivilisten erschossen. Mehr als 30 weitere Menschen wurden verletzt.

Verteidigungsminister Pete Hegseth habe die Hinrichtung durch Soldaten der US-Armee empfohlen und Trump zugestimmt, teilte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Montagabend auf X mit.

Den Ort und den Zeitpunkt soll der für das Heer zuständige Staatssekretär festlegen. Beides wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Hasan hatte eine medizinische Einrichtung auf dem Militärgelände betreten, in der Soldaten auf Auslandseinsätze vorbereitet wurden. Nach Angaben des Pentagons rief er „Allahu Akbar“, bevor er auf die unbewaffneten Menschen schoss. Erst als er selbst angeschossen wurde, endete der Angriff.

Hasan rechtfertigte das Massaker mit dem Dschihad

Der in den USA geborene Sohn palästinensischer Eltern rechtfertigte seine Tat mit dem Dschihad. Er habe verhindern wollen, dass amerikanische Soldaten in Afghanistan andere Muslime töteten. Im Prozess bestritt er nicht, der Schütze gewesen zu sein, und bezeichnete sich als Soldaten, der die Seiten gewechselt habe.

Ein Militärgericht verurteilte Hasan im August 2013 wegen 13 Morden und 32 versuchten Morden zum Tode. Zwischen dem Urteil und Trumps jetziger Entscheidung liegen damit mehr als 13 Jahre. Militärische Todesurteile dürfen in den Vereinigten Staaten erst vollstreckt werden, nachdem der Präsident sie persönlich bestätigt hat.

Die Genehmigung bedeutet allerdings noch nicht, dass Hasan tatsächlich in absehbarer Zeit hingerichtet wird. Er kann sich an die zivile Bundesjustiz wenden und die Vollstreckung möglicherweise weiter aufhalten. Einen solchen Fall gab es bereits 2008: Präsident George W. Bush bestätigte damals das Todesurteil gegen Ronald Gray, doch ein Richter stoppte die Hinrichtung. Gray sitzt weiterhin im Militärgefängnis Fort Leavenworth.

In Tennessee überlebte eine Verurteilte die Giftspritze

Zuletzt vollstreckte das US-Militär 1961 ein Todesurteil. Damals wurde der Soldat John Bennett gehängt, der während seines Einsatzes in Österreich eine Elfjährige vergewaltigt und zu töten versucht hatte. Sollte Hasan hingerichtet werden, wäre es die erste Militärhinrichtung seit 65 Jahren.

Trumps Entscheidung fällt wenige Tage nach einem gescheiterten Hinrichtungsversuch im Bundesstaat Tennessee. Dort überlebte die wegen Mordes verurteilte Christa Pike am 30. September zwei verabreichte Dosen des Hinrichtungsmittels Pentobarbital und wurde ins Krankenhaus gebracht. Gouverneur Bill Lee ließ daraufhin die noch für dieses Jahr vorgesehene weitere Hinrichtung aussetzen und eine unabhängige Untersuchung einleiten. Sie soll klären, ob die vorgeschriebenen Abläufe eingehalten wurden und welche Änderungen nötig sind. (rr)