Islamistische Taten in Wien fast verdreifacht – aber SPÖ will nicht über Extremismus sprechen

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WIEN. Die Zahl der islamistisch beziehungsweise dschihadistisch motivierten Tathandlungen in der österreichischen Hauptstadt hat sich innerhalb eines Jahres nahezu verdreifacht. Registrierte der Verfassungsschutz 2024 noch 39 entsprechende Fälle in Wien, waren es 2025 bereits 116. Das entspricht einem Anstieg um 197 Prozent.

Besonders auffällig ist die Entwicklung im stark von muslimischen Migranten geprägten Bezirk Favoriten, wo sich die Zahl der Tathandlungen mehr als verdoppelte. Ein Antrag der ÖVP gegen islamistischen Extremismus durfte in der dortigen Bezirksvertretung allerdings nicht einmal behandelt werden.

Wien ist auch österreichweit der Schwerpunkt islamistischer Straftaten. Auf die Hauptstadt entfielen 37,9 Prozent aller registrierten Fälle. Im Vorjahr waren es noch lediglich 18,1 Prozent gewesen. Landesweit verzeichnete die DSN laut ihrem Verfassungsschutzbericht 306 islamistisch motivierte Tathandlungen, nach 215 im Jahr zuvor. Das entspricht einem Anstieg um 42,3 Prozent. Insgesamt wurden 574 Straftatbestände zur Anzeige gebracht. Von den 272 ermittelten Tatverdächtigen waren 85 Jugendliche und damit fast ein Drittel minderjährig. Mehr als die Hälfte der Tathandlungen, nämlich 172, wurde im Internet begangen. Vor allem soziale Medien und Messenger-Dienste spielen nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden bei der Radikalisierung eine zunehmende Rolle.

Resolution gegen Islamismus wird nicht zugelassen

Ausgerechnet im besonders betroffenen Bezirk Favoriten ist nun ein politischer Streit über den Umgang mit islamistischem Extremismus ausgebrochen. Die örtliche ÖVP hatte einen Resolutionsantrag mit dem Titel „Klare Haltung gegen politischen Islam und islamistischen Extremismus“ eingebracht. Darin sollte sich die Bezirksvertretung ausdrücklich gegen Bestrebungen aussprechen, die religiöse Vorschriften über demokratische Gesetze stellen, Grundrechte einschränken oder die Gleichberechtigung von Männern und Frauen infrage stellen.

Doch zu einer Abstimmung kam es nicht. Der Antrag wurde nach einem Bericht der Tageszeitung Heute nicht einmal zur Behandlung zugelassen. Als Begründung wurde angeführt, die Resolution sei „nicht bezirksspezifisch“. Damit blieb auch eine inhaltliche Diskussion über die Forderungen der ÖVP aus. Raphael Steiner, stellvertretender Klubobmann der ÖVP in Favoriten, wirft der regierenden SPÖ deshalb vor, sich einer Auseinandersetzung mit dem Problem zu entziehen.

„Es ist ein Wahnsinn, dass unser Antrag gegen politischen Islam und islamistischen Extremismus nicht einmal zur Abstimmung gekommen ist“, sagte Steiner gegenüber Heute. Man habe ein klares Zeichen für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung setzen wollen. „Warum traut sich die SPÖ nicht, darüber abstimmen zu lassen?“, fragte der Bezirksrat. Der Bezirksvorsteher dürfe sich bei einem derart wichtigen Thema nicht aus der Verantwortung ziehen. Angesichts der neuen Zahlen müsse endlich über konkrete Maßnahmen gegen die Radikalisierung gesprochen werden, forderte Steiner.

Der österreichische Verfassungsschutz stuft den islamistischen Extremismus unterdessen weiterhin als größte Bedrohung für die innere Sicherheit des Landes ein. Im vergangenen Jahr führten die Behörden im Zusammenhang mit islamistischen Aktivitäten 129 Hausdurchsuchungen beziehungsweise freiwillige Nachschauen durch und nahmen 40 Menschen fest. Wegen der anhaltenden Gefährdung gilt in Österreich weiterhin die zweithöchste Terrorwarnstufe. (rr)