In Norwegen geht die Angst um, durch chinesische Elektroautos sei das Militär ausspioniert worden (Symbolbild). Foto: picture alliance / M.i.S. | Bernd Feil / picture alliance / Zoonar | Tetiana Chernykova / JF-Montage

Der Spion am Kasernentor Der Spion am Kasernentor

In Norwegen ist das Elektroauto ein nationales Sicherheitsrisiko geworden

Ausland

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| Autor: Ferdinand Vogel

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Spionage per Elektroauto? Die Angst davor geht derzeit in Norwegen um. Doch auch die anderen Länder Europas täten gut daran, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das betrifft mehr als nur Fahrverbotszonen für die rollenden Überwachungsstationen.

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