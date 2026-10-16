Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Der Spion am Kasernentor: In Norwegen ist das Elektroauto ein nationales Sicherheitsrisiko geworden

Der Spion am Kasernentor: In Norwegen ist das Elektroauto ein nationales Sicherheitsrisiko geworden

Der Spion am Kasernentor: In Norwegen ist das Elektroauto ein nationales Sicherheitsrisiko geworden

In Norwegen geht die Angst um, durch chinesische Elektroautos sei das Militär ausspioniert worden (Symbolbild).
In Norwegen geht die Angst um, durch chinesische Elektroautos sei das Militär ausspioniert worden (Symbolbild).
In Norwegen geht die Angst um, durch chinesische Elektroautos sei das Militär ausspioniert worden (Symbolbild). Foto: picture alliance / M.i.S. | Bernd Feil / picture alliance / Zoonar | Tetiana Chernykova / JF-Montage
JF-Plus Icon Premium Der Spion am Kasernentor
 

In Norwegen ist das Elektroauto ein nationales Sicherheitsrisiko geworden

Spionage per Elektroauto? Die Angst davor geht derzeit in Norwegen um. Doch auch die anderen Länder Europas täten gut daran, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das betrifft mehr als nur Fahrverbotszonen für die rollenden Überwachungsstationen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

In Norwegen geht die Angst um, durch chinesische Elektroautos sei das Militär ausspioniert worden (Symbolbild). Foto: picture alliance / M.i.S. | Bernd Feil / picture alliance / Zoonar | Tetiana Chernykova / JF-Montage
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles