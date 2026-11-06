In Neuseeland kämpfen die Konservativen um ihre Macht

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Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein angeschlagener Premierminister und eine kleine Partei als möglicher Königsmacher: Wenn Neuseeland am 7. November ein neues Parlament wählt, wird es spannend. Christopher Luxons konservative Regierung könnte nach drei Jahren Geschichte sein. Doch auch Labour kann sich keineswegs sicher fühlen.

Als Luxon im November 2023 die Regierung übernahm, versprach der ehemalige Air-New-Zealand-Chef, Neuseeland wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen. Mit der wirtschaftsliberalen ACT und der nationalkonservativen New Zealand First bildete seine National Party (NP) eine Dreierkoalition, die mit der Politik der bisherigen Labour-Regierung aufräumen wollte.

Drei Jahre später fällt die Bilanz zwiespältig aus. Erfolge gibt es: Die Inflation, die unter Labour zeitweise 7,3 Prozent erreicht hatte, fiel auf 3,7 Prozent. Sie liegt damit aber weiterhin über dem Zielkorridor der Zentralbank von ein bis drei Prozent. Der Leitzins sank von 5,5 auf 2,75 Prozent, was Hausbesitzer mit Hypotheken entlastete.

Regierung ging gegen Banden vor

Hinzu kamen Steuererleichterungen, Einsparungen und wirtschaftsfreundliche Gesetze. Luxon sieht darin den Beweis für seinen Regierungskurs. „Die Neuseeländer haben in den vergangenen drei Jahren große Anstrengungen unternommen, und unser Plan funktioniert“, erklärte der Premierminister. Er verweist auf sinkende Zinsen, Wachstum und Fortschritte bei der Kriminalitätsbekämpfung.

Bei der inneren Sicherheit setzte die Koalition deutliche Akzente. Sichtbare Abzeichen krimineller Banden wurden verboten, Polizeibefugnisse ausgeweitet und Strafen verschärft. Die Regierung meldet einen Rückgang bestimmter Gewalt- und Jugenddelikte sowie der Ram-Raids, bei denen Geschäfte mit Fahrzeugen gerammt werden. Auch die Schulen wurden reformiert. Handys verschwanden aus den Klassenzimmern, Lesen, Schreiben und Mathematik erhielten wieder einen festen täglichen Platz im Unterricht. Die Regierung meldet bessere Leistungen.

Doch längst nicht alle Neuseeländer spüren den Aufschwung. Lebensmittel, Energie und Mieten bleiben teuer. Die Opposition wirft Luxon vor, mit seinen Sparmaßnahmen öffentliche Dienstleistungen geschwächt und soziale Probleme verschärft zu haben. Umstritten sind Einschnitte im öffentlichen Sektor, die Abschaffung der eigenständigen Māori-Gesundheitsbehörde und die Rücknahme klimapolitischer Maßnahmen.

Der Labour-Chef hofft auf ein Comback

Labour-Chef Chris Hipkins, der 2023 gegen Luxon verlor, hofft auf ein Comeback. Seine Partei stellt Lebenshaltungskosten, Gesundheitswesen und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. Sein Vorwurf: „Luxon versprach, die Lebenshaltungskosten zu senken. Er hat versagt.“

Auch die Grünen kritisieren, dass wirtschaftliche Interessen zu Lasten des Klimaschutzes und benachteiligter Bevölkerungsgruppen bevorzugt würden. Luxon warnt vor einer Rückkehr zur Labour-Politik. Die Wähler hätten die Wahl zwischen seinem Kurs und einer Politik „höherer Ausgaben und höherer Steuern“, die nach seiner Darstellung die Lebenshaltungskosten erst in die Höhe getrieben habe.

Die Umfragen versprechen ein dramatisches Finale. Im Durchschnitt jüngerer Erhebungen liegen NP und Labour mit jeweils rund 28 Prozent gleichauf. Eine Ende Oktober veröffentlichte RNZ-Reid-Research-Umfrage sieht Labour mit 30,6 Prozent vor NP mit 24,8 Prozent.

„Bis zum Schluss auf Messers Schneide“

Eine zeitgleiche Erhebung von 1News-Verian ergibt dagegen 28,9 Prozent für die NP und 27,3 Prozent für Labour. Die Grünen erreichen etwa 15 Prozent, ACT und New Zealand First jeweils rund zehn Prozent. Bemerkenswert ist der Aufstieg der zentristischen Opportunity Party, die in mehreren Umfragen die Fünfprozenthürde überspringt und zuletzt zwischen sechs und sieben Prozent erreicht.

Damit könnte ausgerechnet diese kleinere Partei zum Königsmacher werden. Denn weder das Regierungslager noch Labour und seine möglichen Partner verfügen in den Umfrageprojektionen über eine sichere Mehrheit. National hat eine Zusammenarbeit mit Opportunity ausgeschlossen – eine Festlegung, die nach der Wahl Probleme bereiten könnte.

Hinzu kommt das Wahlsystem mit Direkt- und Listenmandaten. Besonders die Māori-Wahlkreise können durch zusätzliche Mandate die Mehrheitsverhältnisse verändern. Luxon selbst räumt ein: „Diese Wahl wird knapp. Sie wird bis zum Schluss auf Messers Schneide stehen.“