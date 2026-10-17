Im Kaukasus entscheidet sich die Weltpolitik

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Am Rande Europas prallen die Weltmächte aufeinander: Florian Werner war für die JUNGE FREIHEIT in Armenien unterwegs, um über das Republic of Armenia Prayer Breakfast (RAPB) und die Geopolitik im Kaukasus zu berichten. Dort versuchen die Vereinigten Staaten gerade, Russland aus einer über Jahrhunderte sicher geglaubten Region zu verdrängen. Dabei zeigt sich, dass die USA nach wie vor über beträchtliche Soft Power verfügen. Das amerikanische Freiheits- und Wohlstandsversprechen entfaltet eine beachtliche Anziehungskraft auf die kürzlich im Amt bestätigte Reformregierung in Jerewan.

JF-Redakteur Lorenz Bien hat seinen Kollegen im neuen JF-Videointerview dazu befragt, wie sich das erste christliche Land der Geschichte nach Krieg, Vertreibung und Kulturkampf zurechtfindet – und wieso Armenien gerade für Konservative eine Reise wert ist.

Das ganze Video sehen Sie hier: