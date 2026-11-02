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Energiepolitik in Afrika: Gas für Europa und Algeriens Beitrag

Energiepolitik in Afrika: Gas für Europa und Algeriens Beitrag

Energiepolitik in Afrika: Gas für Europa und Algeriens Beitrag

Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune inspiziert sein Militär.
Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune inspiziert sein Militär.
Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune inspiziert sein Militär. Foto: picture alliance / NurPhoto | APP
JF-Plus Icon Premium Energiepolitik in Afrika
 

Gas für Europa und Algeriens Beitrag

Algerien gibt seine außenpolitische Zurückhaltung auf und will Truppen nach Niger schicken. Dort soll die Transsahara-Pipeline gesichert werden. Die ist zwar noch ein Zukunftsprojekt, aber für Europa von großem Interesse.

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Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune inspiziert sein Militär. Foto: picture alliance / NurPhoto | APP
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