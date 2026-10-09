Friedensnobelpreis für Juristin, die Israel Völkermord vorwarf

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OSLO. Das norwegische Nobelkomitee hat am Freitag die 85jährige Südafrikanerin Navanethem „Navi“ Pillay mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Sie hatte eine UN-Untersuchungskommission geleitet, die im September 2025 schwere Anschuldigungen gegen die israelische Regierung erhob.

Dazu gehörte auch der Vorwurf, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, Staatspräsident Isaac Herzog und der frühere Verteidigungsminister Yoav Gallant hätten zum Völkermord angestiftet.

Die vom UN-Menschenrechtsrat eingesetzte Kommission war zu dem Ergebnis gekommen, Israel habe vier der fünf in der Völkermordkonvention definierten Handlungen begangen. Als Belege führten die Ermittler unter anderem militärische Operationen, Äußerungen israelischer Regierungsmitglieder und Einschränkungen humanitärer Hilfslieferungen an. Sie sahen auch die für den Tatbestand erforderliche Absicht als erwiesen an, die Palästinenser im Gazastreifen als Gruppe zumindest teilweise zu vernichten.

Pillay hatte zuvor den Hamas-Terror untersucht

Israel wies die Anschuldigungen entschieden zurück und warf der Kommission politische Voreingenommenheit vor. Die Regierung bestritt die Schlussfolgerungen der Ermittler und kritisierte deren Vorgehen. Der im September 2025 veröffentlichte Bericht ist eine rechtliche Bewertung der Untersuchungskommission, kein Urteil eines internationalen Gerichts. Das Nobelkomitee begründete seine Entscheidung nicht mit diesen Vorwürfen, sondern mit Pillays jahrzehntelangem Einsatz für das internationale Recht.

Die von Pillay geleitete Kommission hatte zuvor den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 untersucht. In einem Bericht vom Juni 2024 stellte sie fest, dass die Hamas und andere bewaffnete palästinensische Gruppen Kriegsverbrechen begangen hatten. Dazu gehörten die vorsätzliche Tötung von Zivilisten, Folter und Geiselnahmen. Darüber hinaus dokumentierten die Ermittler sexuelle Gewalt im Zusammenhang mit dem Angriff auf Israel. Pillay stand der Untersuchungskommission seit deren Einsetzung im Jahr 2021 vor. Das Gremium sollte Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in Israel und den palästinensischen Gebieten untersuchen. Nach dem Hamas-Massaker und dem anschließenden Krieg im Gazastreifen rückte seine Arbeit international stärker in den Mittelpunkt.

Die neue Friedensnobelpreisträgerin wurde 1941 in Durban als Tochter einer Familie indischer Herkunft geboren. Während der Apartheid eröffnete sie 1967 als erste Frau eine eigene Anwaltskanzlei in der südafrikanischen Provinz Natal. Sie verteidigte Gegner des Apartheidregimes und setzte sich für politische Gefangene ein. 1973 erstritt sie den Zugang von Häftlingen auf der Gefängnisinsel Robben Island zu Rechtsanwälten. Zu den Gefangenen gehörte auch Nelson Mandela.

Friedensnobelpreis für jahrzehntelange juristische Arbeit

Nach dem Ende der Apartheid wurde Pillay 1995 als erste schwarze Frau zur kommissarischen Richterin an einem südafrikanischen Obergericht ernannt. Anschließend wechselte sie an den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda, der den Völkermord von 1994 aufarbeitete. Dort wirkte sie an wegweisenden Entscheidungen mit, nach denen Vergewaltigungen unter bestimmten Voraussetzungen als Völkermord verfolgt werden können.

Von 2003 bis 2008 war Pillay Richterin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Danach amtierte sie bis 2014 als Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Außerdem ist sie Ad-hoc-Richterin am Internationalen Gerichtshof im Verfahren Gambias gegen Myanmar, bei dem es um den Vorwurf des Völkermords an der muslimischen Minderheit der Rohingya geht.

Das norwegische Nobelkomitee würdigte Pillays Beitrag zur internationalen Strafjustiz und zur Stärkung des Völkerrechts. Für die Auszeichnung waren in diesem Jahr 287 Kandidaten nominiert, darunter 208 Einzelpersonen und 79 Organisationen. Der Friedensnobelpreis ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert und wird am 10. Dezember in Oslo überreicht. (rr)