Frankreich: Vom Schülerprotest zum Bürgerkrieg

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Abgesehen vom Brand des Historischen Rathauses in Limoges und den massiven Ausschreitungen, die Paris bis in die vergangene Nacht hinein erlebte, dürften die Vorgänge am gestrigen Tag in Marseille deutlich gemacht haben, auf welchen Punkt die sogenannten „Schülerproteste“ zulaufen. Ein Sprecher der dortigen Polizei erklärte, dass man jegliche Kontrolle in der Innenstadt verloren habe. Es sammelten sich nach kurzer Zeit nicht nur Jugendliche, sondern auch Anhänger der Linken, nicht zuletzt der Antifa, verstärkt durch Menschen aus den Vorstädten, die seit langem unter extremen sozialen Problemen und hoher Kriminalität leiden und teilweise zu No-go-Areas geworden sind.

Schon um 11:00 Uhr waren im Zentrum brennende Barrikaden aus Fahrzeugen, Baustellensperren, herausgerissenem Pflaster und Balken errichtet worden, und es kam immer wieder zu Ausschreitungen, Plünderungen und Brandstiftungen. Die Zahl der Demonstranten wuchs auf mehrere tausend. Zwar scheiterte deren Versuch, die zentrale Polizeistation Marseilles zu besetzen, aber bezeichnend war der symbolische Akt, mit dem die Statue der Marianne – Verkörperung der Republik – unter dem Ruf „Das ist die Revolution! Wir stürmen die Bastille“ umgestürzt wurde.

Was bei den Berichten über „Schülerproteste“ ausgeblendet wird

Die Vorstellung, dass die Proteste eine Art Fortsetzung der Unruhen bildeten, die Frankreich seit mehr als zweihundert Jahren heimsuchen, ist nicht nur verbreitet, sondern stößt auch auf erstaunliches Wohlwollen. So hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Kommentar zu den Ereignissen nicht nur aufgeführt, welche Ikonen der Revolution heute wiederbelebt werden – die Jakobinermütze, das Bild des großen Terroristen Robespierre und sogar die Guillotine –, sondern auch hervorgehoben, dass sich die Proteste in eine ruhmreiche Tradition „einschreiben“, die von 1789 bis zum Roten Mai ’68 reicht.

Faktisch betrachtet man die Bewegung als legitim und behauptet, sie habe verständliche Ursachen in der Verzweiflung über marode Schulgebäude, Lehrermangel und fehlende Zukunftsperspektiven für die Jugend. Was dabei ausgeblendet wird, ist die zunehmende Eskalation im Hinblick auf Gewalttaten und blinde Zerstörungswut oder die Ausnutzung von Gelegenheiten zum Diebstahl wie die Art und Weise, in der sich die Jugendlichen von der politischen Linken instrumentalisieren lassen.

Im Zentrum steht hier die Partei La France insoumise (LFI) unter Führung von Jean-Luc Mélenchon. Die LFI hat von Beginn an nicht nur ihre Solidarität mit der Bewegung erklärt, sondern auch zu immer radikaleren Maßnahmen angestachelt, das polizeiliche Vorgehen scharf kritisiert und den Eindruck erweckt, dass die Versuche, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, einen rassistischen Akzent hätten, da – ausweislich zahlloser Bild- und Filmdokumente – große Teile der Aktivisten wie der Basis migrantischer Herkunft sind.

In deren Reihen hört man nur zu gerne, dass man berufen sei, die Intifada nach Frankreich zu tragen und den Kampf gegen die „Zionisten“ zu führen; auf einem Foto unklarer Herkunft sind jugendliche Brandstifter in Caen zu sehen, auf deren Trikots die Namen „Bin Laden“ und „Hitler“ prangen. Das und die zahlreichen Slogans, Plakate und Graffiti gegen Marine Le Pen, Jordan Bardella und den Rassemblement National (RN) zeigen schon an, dass die Linke die Proteste offenbar als eine Art Generalprobe für die Mobilisierung des „Neuen“ (farbigen, vor allem muslimischen) gegen das „Alte“ (weiße, christliche) Frankreich betrachtet.

Frankreichs Schulsystem ist dysfunktional

Wenn die Demonstranten diese Deutung willig akzeptieren, dann, weil sie ihrer Bewegung eine Zielgerichtetheit gibt, die sie vorher nie besaß. Denn die neueste Klage über die Schulmisere kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Bildungssystem Frankreichs – die letzten Pisa-Ergebnisse lieferten nur eine weitere Bestätigung – insgesamt dysfunktional ist. Die permanente Senkung der Anforderungen, die Überproduktion von Abiturienten (85 Prozent eines Jahrgangs im vergangenen Juni) und Akademikern wie die systematische Zerstörung der Tradition im Namen politischer Korrektheit und des „Vivre Ensemble“, mit dem man der „Archipelisierung“ der bunten französischen Gesellschaft entgegenwirken will, haben längst zu unhaltbaren Zuständen geführt.

Hinzu kommt noch der dramatische Verfall der Autorität der Lehrer und die wachsende Zahl der körperlichen Attacken, denen das Personal ausgesetzt ist; am 6. des Monats hat ein Vierzehnjähriger seinen Direktor an einer Schule in Marseille niedergeschossen. In polemischer Zuspitzung wurde davon gesprochen, dass die französische Schule eine „Fabrik der Cretins“ (Jean-Paul Brighelli) sei, die bereits daran scheitere, dem Nachwuchs Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, nicht zu reden von den Werken der Literatur, Fremdsprachen oder den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaften.

Das dringt schon deshalb nicht in das Bewusstsein der heutigen Protestbewegung, weil ihr von so vielen Seiten Verständnis und Sympathie entgegengebracht wird. So hat Madame Braun-Pivet, Präsidentin der Nationalversammlung, erst kürzlich in einem Interview erklärt, dass die junge Generation von heute es schwerer habe als jede zuvor. Eine Einschätzung, die sich fraglos bei einem kurzen Blick in Lehrpläne oder Prüfungsanforderungen widerlegen ließe.

Die Jugend ist desorientiert, ohne Bindung und Vaterland

Aber vielleicht ist es noch aufschlussreicher, wenn man zum Vergleich auf die Lebenswirklichkeit von französischen Schülern in den 1950er und 1960er Jahren hinweist: „In der Abschlussklasse [des Lycée] hatten wir drei Möglichkeiten bei der Wahl der Fachrichtungen: Elementare Mathematik, Experimentelle Naturwissenschaften oder Philosophie. Zur Information: Unsere Klasse für `Elementare Mathematik´ zählte 43 Schüler, von denen 20 bestanden, wobei nur drei die Bestnote `befriedigend´ erhielten. Wer in der Sekundarstufe in Rückstand geraten war und den zweiten Teil des Abiturs mit 20 Jahren ablegte, lief Gefahr, zum Militärdienst einberufen zu werden und nach Algerien zu gehen. […] In ländlichen Regionen gab es nur wenige Gymnasien, und diese befanden sich in größeren Städten, was diejenigen, die die Sekundarstufe besuchten und auf dem Land wohnten, dazu zwang, im Internat zu wohnen. Diese Schüler waren in der Schule daran zu erkennen, dass sie meist einen grauen Kittel trugen. Für sie gab es nur einmal im Monat einen Ausflug mit Rückfahrt nach Hause per Bus oder Zug, und zwar von Samstag bis spätestens Montagmorgen um acht Uhr. […] An den übrigen Sonntagen durften von 11 Uhr bis 18 Uhr nur diejenigen das Internat verlassen, die einen Ansprechpartner in der Stadt hatten, d. h. einen Verwandten oder Freund, dessen Identität auf Antrag der Familie von der Verwaltung registriert worden war. Fehlte ein solcher Ansprechpartner, nahm der Internatsschüler am Sonntagnachmittag an einem gemeinsamen Spaziergang unter der Aufsicht der `Aufsichtspersonen´ teil.“ (Jean-Louis Esperce) Selbstverständlich besaß niemand ein eigenes Telefon, Ausflüge waren eine Seltenheit und von Reisen konnte schon gar keine Rede sein, es sei denn, die Eltern gehörten zur dünnen Schicht der Wohlhabenden und Reichen.

Der Kontrast zur Lebenssituation der Jungen heute – selbst wenn sie in „sensiblen Vierteln“ der Großstädte Frankreichs hausen – ist drastisch. Weshalb weder die Erhöhung der Ausgaben für den Bildungssektor noch die Verteilung irgendwelcher sozialer Wohltaten der Situation selbst etwas ändern dürfte. Denn die ist schon ein halbes Jahrhundert gekennzeichnet durch die dramatische Entfremdung zwischen denjenigen, die eigentlich die intellektuelle Führungsschicht stellen müssten, und ihrer organischen Aufgabe.

Die Ursache dafür liegt nicht nur in der großen Zahl der Unfähigen, denen die öffentlichen Schulen als eine Art von Wartesaal dienen, bevor dann doch das Erwerbsleben beginnt. Sie hat vielmehr mit einem Prozess der Dekadenz zu tun, von dem der konservative Philosoph Marcel de Corte meinte, dass eine desorientierte Jugend sein Hauptopfer sei, die jede echte Bindung verloren habe und in einer atomisierten Gesellschaft lebe, die nichts mehr wisse von Vaterland und Überlieferung, vielmehr den Einzelnen immer wieder auf sich selbst und seine Illusionen zurückwerfe.

Nur ein Umsteuern kann den Bürgerkrieg verhindern

Unter dem Eindruck von ’68 schrieb er: „Wie könnte man übersehen, dass sich die heutige Jugend, der ihre natürliche Beziehung zur realen Welt um sie herum und zu ihrem transzendenten Prinzip genommen wurde, in sich selbst zurückzieht und sich der Droge hingibt, die diesen Rückzug des Individuums in seine von allem anderen getrennte Individualität begünstigt? Für diese arme Jugend gibt es nichts mehr als das Ich, das seiner Beziehung zu allem, was nicht es selbst ist, beraubt und mit seinen Träumen erfüllt ist. Es ist in sich selbst verschlossen. Ausgeliefert allein dem wirtschaftlichen Leben, allein der Produktion und dem Konsum von Dingen: Nahrungsmittel, Getränke, Kleidung, Drogen, Freizeit. So wird es ständig dazu angeregt, die verzerrenden Informationen, die es überfluten, in sich zu verarbeiten. In einer Gesellschaft, die sich immer mehr auf das isolierte Individuum ausrichtet, das jeglicher geistigen und körperlichen Beziehung zu seinen Mitmenschen beraubt ist, ist es verständlich, dass zunächst das körperliche Vergnügen und anschließend das geistige Vergnügen des Träumens einen immer größeren Stellenwert einnehmen, da das Vergnügen als solches untrennbar mit dem Ich verbunden ist und den Menschen in sich selbst einschließt.“

Wenn man von den Aufrührern und deren nützlichen Idioten, von den Kriminellen, Krawallmachern und den Mitläufern absieht, bleibt in der Protestbewegung eine Menge an Heranwachsenden, denen Maßstäbe fehlen. Obwohl sie bisher für die Gesellschaft, in der sie groß geworden sind, keinerlei Leistung erbracht haben, glauben sie nur zu gerne, dass ihnen selbstverständlich umfassende Rechte auf alles Mögliche zustehen.

Das haben ihnen die Ideologen, die die Medien wie das Erziehungssystem seit einem halben Jahrhundert beherrschen, erfolgreich eingeredet, und bisher schien solcher Demagogie keine Grenze gesetzt. Aber nun kommt sie in Sicht, und sei es in Gestalt des kollabierenden französischen Staatshaushalts. Wer angesichts dessen auf die weitergehende Verschärfung der Lage setzt, riskiert, dass die Entwicklung in einem Bürgerkrieg endet.