Frankreich verhängt Ausgangssperren

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PARIS. Nach den schweren Ausschreitungen am Wochenende (JF berichtete) hat Premierminister Sébastien Lecornu (Renaissance-Partei) Ausgangssperren angeordnet. Er habe die Präfekten angewiesen, „sehr begrenzte“ und lokale Ausgangsbeschränkungen zu verhängen, um weitere Ausschreitungen und Plünderungen zu verhindern, sagte Lecornu am Montag.

„Wir haben eine linksextreme Bewegung, die tiefgreifendes Chaos im Land anrichten will“, warnte der Politiker. „Es gibt ein ganzes Netzwerk, das mobilisiert werden könnte, um sogar den Zeitpunkt und die Durchführung der Präsidentschaftswahl selbst in Frage zu stellen.“ Es solle daher zeitnah eine Krisensitzung mit den Ministern geben. Zunächst sollen aber die Ausgangssperren in Kraft treten, um „die Randalierer einzudämmen“.

Wird der Ausnahmezustand verhängt?

Eine Karte mit den von den Sperren betroffenen Gebieten soll heute Nachmittag vorliegen. Auch eine Aktivierung des Ausnahmezustands nach Artikel 16 der Verfassung schloss er nicht aus. Er werde „falls nötig“ verhängt, Ausgangssperren „erscheinen aber angemessener“. Dass wegen Straßenkrawallen und Ausschreitungen der Ausnahmezustand verhängt wurde, ist in der Geschichte der Fünften Republik bislang erst einmal geschehen: im Jahr 2005 (Lesen Sie hier ein JF-Interview zu den Unruhen von 2005).

Für Unternehmen, die von Plünderungen und Zerstörungen betroffen sind, soll es ab Dienstag Kurzarbeitsmaßnahmen geben. Auch soll ein spezieller Unterstützungsfonds eingerichtet werden. Es soll „keinerlei soziale Folgen“ für die Betroffenen geben. Regierungsberater Laurent Nuñez betonte, die Polizeikräfte sollen weiter verstärkt werden, insbesondere am kommenden Wochenende. (lb)