Frankreich: Linksextreme nehmen „offensichtlich die Machtzentren ins Visier“

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PARIS. Hunderttausende Menschen demonstrierten am Samstag an mehreren Orten Frankreichs gegen hohe Lebenshaltungskosten und für den Ausbau der öffentlichen Dienste. Aufgerufen hatten Gelbwesten, Schüler, Studenten, Gewerkschaften und weitere Gruppen. Das Innenministerium zählte über 550.000 Teilnehmer, einzelne Organisatoren sprachen von bis zu 800.000.

Die Demonstrationen wurden an vielen Orten von schweren Ausschreitungen überschattet. Laut dem Innenminister Laurent Nuñez waren es Randalierer aus dem linksextremen Spektrum, die Brandstiftungen und gezielte Angriffe auf öffentliche Gebäude in Paris durchführten. Auch in Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille und anderen Städten kam es zu ähnlichen Szenen.

Über 1.200 Festnahmen bei den Ausschreitungen in Frankreich

„Es ist offensichtlich, dass die Machtzentren in Paris ins Visier genommen wurden: der Élysée-Palast, der Regierungssitz, die Nationalversammlung“, sagte Premierminister Sébastien Lecornu nach einer Krisensitzung der Regierung noch am Samstagabend. Es handle sich „um ein politisches Manöver, das Gewalt billigt“.

Auch aus dem Ausland gab es Wortmeldungen in der Richtung. Der US-Vizepräsident JD Vance hat die Gewalt in Frankreich mit der Einwanderungspolitik in Verbindung gebracht. In einem X-Beitrag, in dem er ein Video des brennenden Rathauses in Limoges teilte, schrieb er, dass „westliche Liberale“ die „Dritte Welt“ im Namen der „Vielfalt und des Mitgefühls“ nach Frankreich und in andere Länder gebracht hätten, während sie grundlegende Fragen der Assimilation und Vereinbarkeit ignorierten.

Nach Angaben des Innenministeriums wurde bei mehreren Protestmärschen in Paris versucht, in Richtung Regierungsgebäude vorzudringen. Berichten zufolge griffen die Ordnungskräfte systematisch ein, um diese Vorstöße zu verhindern und die Regierungsgebäude zu sichern. Hier stürzt der Glockenturm des historischen Rathauses von Limoges ein. Das Gebäude wurde während der Ausschreitungen in Brand gesetzt. Auch aus Bordeaux, Marseille und Rouen wurden schwere Schäden gemeldet. Die Polizei war stellenweise hilflos und überfordert. https://t.co/w3NKIYHmcd — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) October 17, 2026 Der Pariser Bürgermeister Emmanuel Grégoire beschrieb Straßen, die völlig verwüstet worden waren. „Ich habe Dinge gesehen, die mich mit Wut erfüllt haben: Randalierer, die Geschäfte im Erdgeschoss von Wohngebäuden in Brand gesteckt haben“, sagte er dem Fernsehsender BFMTV. In Marseille versuchten Demonstranten in eine Polizeiwache einzudringen, scheiterten aber. Das dortige Rathaus hielt dem aber nicht stand. Bei Plünderungen in mehreren Orten Frankreichs wurden Geschäfte, wie Aufnahmen nahelegen, durch jugendliche Migranten ausgeraubt und zerstört. Die Polizei ging mit Tränengas, Schlagstöcken und Wasserwerfern gegen Demonstranten vor. 1.200 Menschen wurden festgenommen und 150 Polizisten verletzt. Medienberichten zufolge gab es auch Verletzte unter den Demonstranten. The looting continues in Paris tonight. Young second and third generations migrants are looting stores in cities across the country https://t.co/IH41hv3qiT — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Verantwortlichen für die schweren Ausschreitungen bei den landesweiten Demonstrationen mit Konsequenzen gedroht. „In unserer Republik ist kein Platz für Gewalt“, sagte er noch am Abend. Die Täter sollen verfolgt und bestraft werden.

Bereits seit Wochen kommt es zu teils gewaltsamen Protesten

Besonders gravierend war der Brand des historischen Hôtel de Ville in Limoges. Das Gebäude wurde weitgehend zerstört, das Dach und der Uhrturm stürzten teilweise ein; der Präfekt sprach von einer „Katastrophe für das Kulturerbe“. In Lyon wurde das Tourismusbüro in Brand gesetzt. Rathäuser und Präfekturen wurden in mehreren Städten gestürmt oder beschädigt.

Die Ereignisse fallen in einen angespannten Kontext. Bereits seit Wochen kommt es zu Schülerprotesten wegen mangelnder Lehrer und maroder Schulen. Dabei hatte es schon mehrfach Ausschreitungen gegeben.

Der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon schob die Verantwortung für die Gewalt der Polizeiführung zu. In Frankreich wird immer wieder darüber debattiert, wie das Demonstrationsrecht zu wahren ist. Präsidentschaftswahlen stehen am 18. April 2027 an. Die Gewerkschaften kündigten weitere Mobilisierungen an. (mp)