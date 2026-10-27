Flávio Bolsonaro darf Brasilien nicht mehr verlassen

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BRASÍLIA. Brasiliens Oberster Gerichtshof hat gegen den unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Flávio Bolsonaro ein Ausreiseverbot verhängt. Der 45jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro muss seine Reisepässe binnen 24 Stunden abgeben. Richter Alexandre de Moraes ordnete außerdem an, dass der Senator keinen Kontakt mehr zu einem Anwalt haben darf, gegen den ebenfalls wegen des Verdachts auf Geldwäsche ermittelt wird. Die Entscheidung erfolgte nur einen Tag nach Bolsonaros Niederlage bei der Präsidentenwahl.

Von der Anordnung erfuhr Bolsonaro nach eigenen Angaben unmittelbar nach einem Besuch bei seinem Vater, der in Brasília unter Hausarrest steht. Als er dessen Wohnhaus verlassen habe, hätten Bundespolizisten bereits auf ihn gewartet.

Sie hätten ihn auf offener Straße zur Herausgabe seiner Reisepässe aufgefordert. „Ich werde meine Pässe abgeben und mich gegen diese Absurdität wehren“, erklärte der Politiker anschließend in einer Videobotschaft. Er sprach von einem „klaren Versuch, mich einzuschüchtern“. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen Bolsonaro und den Anwalt Willer Tomaz. Nach Angaben von CNN Brasil geht es um den Verdacht der Geldwäsche und illegaler Kapitaltransfers im Zusammenhang mit Unternehmen und Sportwetten. Die Ermittler untersuchen unter anderem mögliche finanzielle Verbindungen zwischen dem Politiker und dem Anwalt. Bolsonaro bestreitet jegliches Fehlverhalten. Die gerichtliche Entscheidung ist bislang nicht öffentlich zugänglich.

Flávio Bolsonaro says he was ordered to hand over his passports after ‚losing‘ the runoff election in Brazil. Bolsonaro says he went to visit his imprisoned father, who is the former president of Brazil, and was confronted by „Lula’s Federal Police.“ „I went to visit my father… As I was leaving, Lula’s Federal Police were at his front door, and right there in the middle of the street.“ „I was served an order to surrender my passports; I am also prohibited from leaving the country…“ „This is a sign that our democracy has failed…“ „I will surrender my passports and defend myself against this travesty, which is a clear attempt to intimidate me. But no one will silence me…“ Bolsonaro is calling for the election to be annulled following a last-minute voting extension made by Lula’s former personal attorney. The New York Times reports that confusion over Justice Cristiano Zanin’s last-minute voting extension could lead to the election being annulled. When Zanin made the last-minute decision to extend voting hours, some polling stations had already closed and shut down their voting machines. They could not reopen. „Fernando Neisser, an electoral law professor at Fundação Getulio Vargas, a Brazilian research institute, said the election could be annulled if the margin is very narrow and it is shown that polling stations stayed open longer in areas that strongly favor one candidate,“ the NYT reported. — Collin Rugg (@CollinRugg) October 26, 2026

Richter Moraes geht erneut gegen Bolsonaro-Familie vor

Der Oberste Richter Alexandre de Moraes ist bereits seit Jahren eine zentrale Figur in den juristischen Auseinandersetzungen mit der Familie Bolsonaro. Er leitete unter anderem Verfahren gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro, der wegen seiner Rolle bei den Ereignissen nach der Wahl 2022 verurteilt wurde. Flávio Bolsonaro sieht in dem jetzigen Vorgehen einen politischen Zusammenhang mit seiner Wahlniederlage.

Der Senator verwies insbesondere auf Äußerungen seines Bruders Eduardo Bolsonaro. Dieser lebt in den Vereinigten Staaten und hatte vor der Stichwahl erklärt, Flávio solle Brasilien verlassen, falls er die Wahl verliere. Nach Ansicht des unterlegenen Kandidaten nahm Moraes diese Bemerkung zum Anlass, eine mögliche Fluchtgefahr anzunehmen. Er selbst habe allerdings niemals daran gedacht, das Land zu verlassen, versicherte Flávio Bolsonaro.

Gegen den Senator laufen noch weitere Ermittlungen. In einem anderen Verfahren prüfen die Behörden mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Finanzierung des Films „Dark Horse“ über seinen Vater. Im Mittelpunkt stehen finanzielle Verbindungen zum früheren Bankier Daniel Vorcaro. Auch in diesem Zusammenhang bestreitet Bolsonaro strafbares Verhalten. Eine Verurteilung liegt in den genannten Verfahren nicht vor.

Partei erkennt Lulas Wahlsieg an

Bei der Stichwahl am Sonntag hatte sich der linke Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva mit 51,79 Prozent gegen Bolsonaro durchgesetzt, der 48,21 Prozent erhielt. Lula gewann damit seine vierte Amtszeit. Bolsonaro hatte das Wahlergebnis zunächst nicht anerkennen wollen und angekündigt, die Wahl gerichtlich anzufechten. Er wirft der Regierung vor, mit staatlichen Mitteln und politischen Maßnahmen den Wahlkampf zu seinen Gunsten beeinflusst zu haben.

Seine eigene Partei stellte sich allerdings gegen die Nichtanerkennung des Ergebnisses. Der Vorsitzende der rechtsgerichteten Liberalen Partei (PL), Valdemar Costa Neto, erklärte am Montagabend, die Partei erkenne das vom Obersten Wahlgericht verkündete Resultat an. Gleichzeitig verlangte er eine Klärung der von Bolsonaro erhobenen Fragen zum Wahlprozess. Der unterlegene Kandidat kündigte unterdessen an, gegen die Wahl des Präsidenten wegen mutmaßlichen Machtmissbrauchs juristisch vorzugehen und die Opposition im Kongress zu organisieren. (rr)