Fast alle Bootsmigrantinnen werden auf dem Weg vergewaltigt

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LONDON. Die britische Innenministerin Shabana Mahmood hat vor weitverbreiteten Vergewaltigungen auf den Migrationsrouten nach Großbritannien gewarnt. Im Podcast „The Rest Is Politics“ sagte die Labour-Politikerin, nahezu jede Frau, die in Nordfrankreich auf eine Überfahrt über den Ärmelkanal warte, sei auf ihrem bisherigen Weg vermutlich vergewaltigt worden. Zugleich räumte sie ein: „Wir haben diese Grenze nicht unter Kontrolle.“

Kriminelle Banden entschieden darüber, welche Menschen die nordfranzösische Küste erreichten und dort in ein Schlauchboot stiegen, sagte Mahmood laut der Daily Mail.

Diese Gruppen seien zugleich Menschenhändler. Auch ein Teil der Männer erleide sexuelle Gewalt, Misshandlungen und Drohungen. Eine konkrete Untersuchung oder statistische Grundlage für ihre Einschätzung zur Zahl der betroffenen Frauen nennt der Bericht nicht. Mahmoods Aussage bezieht sich auf den gesamten Weg nach Nordfrankreich, nicht allein auf die anschließende Überfahrt nach Großbritannien. Die Ministerin kritisierte, ein solches System dürfe nicht darüber bestimmen, wer im Vereinigten Königreich Schutz finde und dauerhaft Teil der Gesellschaft werde.

Alarming News: Illegal migrants are set to be unloaded at a port in Gosport tonight, according to Reform UK’s Hampshire leader. How they still arriving ????!!! We stopped the deal! The deal didn’t work but this classes as an invasion! https://t.co/J5qNmKMq2D — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Britain’s rights 🇬🇧 (@Britains_rights) October 4, 2026

Mahmood greift rechte Demonstranten an

In dem Gespräch mit dem früheren konservativen Minister Rory Stewart und dem ehemaligen Blair-Berater Alastair Campbell äußerte sich Mahmood auch scharf über vermummte Demonstranten, die Häfen blockierten. Dass solche Personen ihre Politik lobten, wies sie zurück. Es handle sich um Unruhestifter, die sie wegen ihres muslimischen Glaubens ablehnten und nicht als echte Britin betrachteten.

Unterdessen kam es am Sonntagabend im südenglischen Gosport zu Protesten, nachdem gerettete Migranten dort an Land gebracht worden waren. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bei einem Einsatz im Ärmelkanal 149 Menschen von der britischen Seenotrettungsorganisation RNLI und einem französischen Küstenwachschiff aufgenommen. Anschließend brachte man sie mit Bussen in eine Aufnahmeeinrichtung in der Grafschaft Kent.

Laut der Daily Mail versammelten sich rund 300 Demonstranten nahe dem Hafen. Sie riefen unter anderem „Schickt sie zurück“ und „Ihr seid nicht willkommen“. Bei den bis in die frühen Morgenstunden dauernden Auseinandersetzungen mit der Polizei wurde auch Pyrotechnik gezündet. (rr)