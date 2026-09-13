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JF-Serie: Europas Nationalstaaten überlassen ihre Wirtschaft der EU

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EZB-Schild in Frankfurt am Main: Die Entmachtung der Nationalstaaten. Foto: picture alliance / W2Art | Thorsten Wagner
EZB-Schild in Frankfurt am Main: Die Entmachtung der Nationalstaaten. Foto: picture alliance / W2Art | Thorsten Wagner
EZB-Schild in Frankfurt am Main: Die Entmachtung der Nationalstaaten. Foto: picture alliance / W2Art | Thorsten Wagner
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Europas Nationalstaaten überlassen ihre Wirtschaft der EU

Von Haushalt bis Zinsen: Nationale Regierungen verschieben ihre Wirtschaftsmacht seit Jahrzehnten nach Brüssel zur EU. Doch um das selbstgeschaffene Abhängigkeitssystem zu durchbrechen, fehlt in Europa der politische Wille. Teil 3 der JF-Serie „Die stille Entmachtung der Nationalstaaten“.

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