EU-Parlament verhöhnt Trump mit nackter Goldstatue

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STRAßBURG. Das EU-Parlament hat eine verhöhnende Statue des US-Präsidenten Donald Trump in seinem Straßburger Sitz ausgestellt. Die Figur mit dem Namen „Orange Plague“ (Orangefarbene Plage) des dänischen Künstlers Jens Galschiøt zeigt einen splitterfasernackten, mit 23 Karat vergoldeten Trump auf den Schultern eines ausgemergelten Mannes.

In der linken Hand hält der US-Präsident einen überdimensionierten Golfschläger, in der rechten eine Waage. Zudem bezeichnet ihn Galschiøt auf der Plakette des Sockels als „King of Injustice“ (König der Ungerechtigkeit). Darüber steht auf Englisch: „Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes. Er sinkt unter meiner Last zusammen. Ich werde alles tun, ihm zu helfen. Außer von seinem Rücken herabzusteigen.“

Inklusive Sockel misst die Statue 2,5 Meter Höhe. Sie wurde am Dienstag enthüllt und ist bis einschließlich Donnerstag an einem wichtigen Knotenpunkt im Parlament ausgestellt.

Dänischer Linkenabgeordneter lud Galschiøt ein

Eingeladen wurde Galschiøt von seinem Landsmann, dem Linkenabgeordneten Per Clausen. „Wenn jemand so dünnhäutig ist, dass er es nicht erträgt, dass diese Skulptur im Europäischen Parlament ausgestellt wird, dann hat er auf der Weltbühne nichts zu suchen“, kommentierte Clausen die Präsentation.

Zuvor zog Galschiøt mit seiner Skulptur bereits im Februar dieses Jahres anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz durch die bayerische Hauptstadt. Damals war Trump allerdings noch nicht vergoldet.

AfD-Europaabgeordneter Droese: „Schmähdarstellung schlicht unwürdig“

Die AfD-Fraktion im EU-Parlament empört sich über die Ausstellung der als „satirisch“ beschriebenen Figurengruppe. „Diplomatie à la EU-Parlament: Was hier als Kunst präsentiert wird, ist nichts anderes als eine Schmähung und Herabwürdigung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump“, sagte der AfD-Europaparlamentarier Siegbert Droese der JUNGEN FREIHEIT.

Gerade weil die Skulptur „an prominenter Stelle im Europäischen Parlament“ stehe, werde „das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten mit einer solchen Installation öffentlich verächtlich gemacht“, betonte Droese. Er erinnerte daran, dass die USA ein wichtiger Bündnispartner Deutschlands und Europas sind.

Kritik sei „selbstverständlich auch am amerikanischen Präsidenten legitim“. Dennoch habe „eine derartige Schmähdarstellung“ nichts mit einem respektvollen politischen Austausch zu tun und sei „einer Institution, die für sich selbst diplomatische Verantwortung und internationale Zusammenarbeit beansprucht, schlicht unwürdig“.

Künstler kritisiert Trump als Lösungshindernis der „Klimakrise“

Auch Vertreter anderer Parteien, wie Barbara Bonte, Abgeordnete der belgischen Rechtspartei Vlaams Belang, echauffierten sich über die Skulptur. „Die Leute, die der Welt Vorträge über Würde halten, können nicht einmal grundlegenden Respekt vor dem Präsidenten eines befreundeten Landes aufbringen“, schrieb Bonte auf X.

What a disgrace. A gold-plated, naked Donald Trump on a starving man’s back, branded “The Orange Plague,” is on show in the European Parliament in Strasbourg under the guise of “art”. The people who lecture the world on dignity can’t even manage basic respect for the president of a friendly nation. @realDonaldTrump @WhiteHouse — Barbara Bonte (@Barbarabonte) October 6, 2026

Der Künstler Galschiøt war durch die Skulpturenreihe „Säule der Schande“ bekannt geworden, von der vier Exemplare in Hongkong, Rom, im mexikanischen Acteal und Brasília existieren. Sie zeigt zerrissene, ineinander verworrene Körper und soll an schandhafte historische Ereignisse erinnern. 2017 fertigte er anlässlich eines Projekts zur Migrationskrise 70 Bronzeskulpturen mit dem Namen „Mit Sicherheit gut angekommen“.

Mit seinem neuesten Werk kritisiert Galschiøt den US-Präsidenten als eines der vermeintlich größten Hindernisse für die Lösung der sogenannten „Klimakrise“. (rsz)