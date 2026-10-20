Ermittler wollen Geschwisterehe von Ilhan Omar mit DNA beweisen

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WASHINGTON. US-Bundesermittler haben einem Medienbericht zufolge DNA-Material gesammelt, um den Verdacht des Einwanderungsbetrugs gegen die demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar zu untersuchen. Wie die New York Post unter Berufung auf mehrere mit den Ermittlungen vertraute Personen berichtet, soll damit unter anderem geklärt werden, ob die aus Somalia stammende Politikerin 2009 ihren eigenen Bruder geheiratet hat.

Der Vorwurf beschäftigt die amerikanische Politik bereits seit zehn Jahren. Omar hatte 2009 den britischen Staatsbürger Ahmed Nur Said Elmi geheiratet.

Kritiker behaupten, bei Elmi handle es sich in Wirklichkeit um ihren Bruder und die Ehe sei geschlossen worden, um ihm eine amerikanische Aufenthaltsgenehmigung zu verschaffen. Die Ehe wurde 2017 geschieden. Elmi erhielt nach den bislang bekannten Informationen keine Green Card. Omar hat die Anschuldigungen wiederholt entschieden zurückgewiesen. Für Fragen sorgte auch die ungewöhnliche Ehegeschichte der Politikerin. Eine Untersuchung der Finanzaufsicht von Minnesota ergab 2019, dass Omar in den Jahren 2014 und 2015 gemeinsame Steuererklärungen mit Ahmed Hirsi eingereicht hatte, obwohl sie damals rechtlich noch mit Elmi verheiratet war. Das Lokalblatt Star Tribune untersuchte daraufhin ihre Familienverhältnisse, konnte den Verdacht einer Geschwisterehe jedoch weder bestätigen noch widerlegen.

Ermittler durchsuchten Omars Wohnhaus

Am 12. Oktober hatten Bundesbeamte bereits Omars Wohnhaus in Washington durchsucht und zahlreiche Unterlagen beschlagnahmt, darunter ihr Mobiltelefon und ihren Reisepass (die JF berichtete). Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP wurden zudem mehr als ein Dutzend Vorladungen im Rahmen der Ermittlungen einer sogenannten Grand Jury ausgestellt, darunter auch an Familienangehörige. Dieses Geschworenengremium prüft, ob ausreichende Beweise für eine Anklage vorliegen.

Die Ermittlungen beschränken sich allerdings nicht auf die angebliche Geschwisterehe. Die Bundesbehörden untersuchen auch, ob Omar oder ihr inzwischen verstorbener Vater bei der Einwanderung in die Vereinigten Staaten falsche Angaben gemacht haben. Die Familie war 1995 als Flüchtlinge aus Somalia eingereist. Im Jahr 2000 erhielt Omar die amerikanische Staatsbürgerschaft. Nach Recherchen von Reuters prüfen die Ermittler unter anderem mögliche Falschangaben zu ihrem Geburtsdatum. Sollte nachgewiesen werden, dass die Staatsbürgerschaft durch erhebliche Täuschungen erlangt wurde, könnte ein Verfahren zu deren Aberkennung eingeleitet werden.

Omar und ihre Anwälte weisen sämtliche Vorwürfe zurück. Die Demokratin bezeichnet die Ermittlungen als politisch motivierte Kampagne von Präsident Donald Trump gegen eine seiner schärfsten Kritikerinnen. Ihre Verteidiger verlangten inzwischen die Rückgabe der beschlagnahmten Gegenstände und warfen den Behörden Verstöße gegen gerichtliche Vorgaben bei der Hausdurchsuchung vor. Das Justizministerium bestreitet dies. Bereits 2019 hatten amerikanische Einwanderungsbehörden ähnliche Vorwürfe geprüft, damals jedoch keine ausreichenden Beweise für weitere Ermittlungen gefunden. Die neuerlichen Untersuchungen erfolgen nur wenige Wochen vor der Kongresswahl am 3. November, bei der Omar erneut für die Demokraten antritt. (rr)