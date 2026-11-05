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Sicherheitspolitik in Südamerika: El Salvadors Militär soll in Haiti für Ordnung sorgen

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El Salvadors Präsident Nayib Bukele (m.) schickt Sicherheitskräfte nach Haiti.
El Salvadors Präsident Nayib Bukele (m.) schickt Sicherheitskräfte nach Haiti.
El Salvadors Präsident Nayib Bukele (m.) schickt Sicherheitskräfte nach Haiti. Foto: picture alliance / Anadolu | Alex Pena
JF-Plus Icon Premium Sicherheitspolitik in Südamerika
 

El Salvadors Militär soll in Haiti für Ordnung sorgen

El Salvador hat ein neues Exportgut: Sicherheit. Nachdem Präsident Bukele sein eigenes Land aus den Klauen von kriminellen Banden befreit hat, will er nun Haiti bei einer Rettungsaktion unter die Arme greifen.

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El Salvadors Präsident Nayib Bukele (m.) schickt Sicherheitskräfte nach Haiti. Foto: picture alliance / Anadolu | Alex Pena
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