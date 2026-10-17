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Vor dem EU-Gipfel hatte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch den 14. Oktober im Senat in Rom ihre Regierungserklärung abgegeben, die die italienische Position zu einem breiten Spektrum von Themen klar macht. Ihre Leitlinie lautet: Nationale Interessen verteidigt, wer europäische Entscheidungen mitgestaltet. Klimapolitik dürfe die Industrie nicht ruinieren, den Emissionshandel will Rom korrigieren.

Der Ukraine sagt Meloni weiter Unterstützung zu, denn Kapitulation sei kein Frieden. Den Diesel-Deal von US-Präsident Trump mit Moskau hält sie für riskant, Europa müsse mit einer Stimme verhandeln. Gegen russische Sabotage fordert sie gemeinsame Abwehr. Sie verurteilt den Hamas-Angriff vom 7. Oktober, nennt die israelischen Siedlungen aber illegal. Im Haushaltsstreit lehnt sie Kürzungen bei Agrar- und Kohäsionsgeldern ab und greift die Beitragsrabatte anderer Staaten an. Bei der Migration verweist sie auf sinkende Ankunftszahlen und verteidigt Grenzkontrollen.

Ihr Fazit: Ein starkes Europa braucht starke Nationen. Die JUNGE FREIHEIT dokumentiert die Rede in Auszügen:

Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin der Republik Italien:

Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidungen, die Europa treffen muss, um seine Fähigkeit zu bewahren, wettbewerbsfähig und sicher zu bleiben und weiterhin eine führende Rolle in der Welt zu spielen, werden immer zahlreicher und komplexer.

Der Krieg in der Ukraine dauert an, wobei zunehmend zivile Ziele betroffen sind. Die Instabilität im Nahen Osten hat Folgen, die weit über die Grenzen der Region hinausreichen. Der globale wirtschaftliche Wettbewerb wird immer härter. Die geopolitischen Spannungen wirken sich auf die Sicherheit unserer Lieferketten, die Kraftstoffpreise, die Lebenshaltungskosten und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen aus. Hinzu kommen hybride Bedrohungen und Migrationsdruck. Wir erleben also eine zunehmende Instabilität und damit die Notwendigkeit, die europäische Sicherheit und Verteidigung zu stärken.

Es handelt sich dabei eindeutig um unterschiedliche Themenbereiche, doch sie haben eines gemeinsam: Sie erinnern uns daran, wie sehr das, was außerhalb unserer Grenzen geschieht, unser tägliches Leben immer stärker beeinflusst und die Fähigkeit unserer Nation auf die Probe stellt, ihren Wohlstand und ihre Sicherheit zu verteidigen.

Aus diesem Grund hat sich die Regierung in den vergangenen Jahren dafür entschieden, kontinuierlich und mit einer klaren Linie auf der internationalen Bühne präsent und aktiv zu sein. Denn das nationale Interesse verteidigt man, indem man dazu beiträgt, die Entscheidungen, die uns betreffen, mitzugestalten, und nicht, indem man sich darauf beschränkt, deren Folgen hinzunehmen. (…)

Dekarbonisierung darf nicht Deindustrialisierung bedeuten

Das erste Thema, auf das ich eingehen möchte, ist die Wettbewerbsfähigkeit. (…) Die Frage, die heute jedoch stärker als alles andere auf der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft lastet, ist eine andere: die Energiekosten. Wir haben es viele Male gesagt: Wir können von europäischen Unternehmen nicht verlangen, mit den großen globalen Akteuren zu konkurrieren, und gleichzeitig akzeptieren, dass sie dauerhaft wesentlich mehr für Energie bezahlen als ihre Wettbewerber. Ebenso wenig können wir die ökologische Transformation um den Preis unserer industriellen Basis verfolgen. Dekarbonisierung darf nicht Deindustrialisierung bedeuten, erst recht nicht angesichts der gegenwärtigen geopolitischen Lage. (…)

Unsere Unternehmen stehen heute einem immer aggressiveren globalen Wettbewerb gegenüber. Und jede zusätzliche Belastung, die Europa sich selbst auferlegt, ist ein Vorteil, den es seinen Wettbewerbern schenkt. (…) In der vergangenen Woche haben wir einen neuen Austausch mit jenen Staats- und Regierungschefs angestoßen, die sich besonders für die Wettbewerbsfähigkeit einsetzen, und zwar zu drei Prioritäten: Energie, Vereinfachungen und internationaler Handel. Gerade infolge dieser Abstimmung habe ich gemeinsam mit dem deutschen Bundeskanzler und dem belgischen Premierminister drei einfache Vorschläge nach Brüssel geschickt, um Investitionen zu erleichtern und freizusetzen: Vorrangverfahren für strategische Projekte, eine echte Bremse gegen übermäßige Bürokratie und eine drastische Verringerung der Berichtspflichten, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. (…)

In Europa muss ein Unternehmen, das Schadstoffe ausstößt, für jede Tonne CO₂, die es emittiert, eine Berechtigung kaufen. Das ist das ETS-System, das Emissionshandelssystem. Diese Berechtigungen werden jedoch auf dem Markt gekauft. Ihr Preis wird also vom Markt selbst bestimmt, und zwar durch Mechanismen, die – erlauben Sie mir diese Bemerkung – nicht besonders viel mit Umweltschutz zu tun haben. (…) Deshalb haben wir einige konkrete Vorschläge zur Korrektur des ETS-Systems schriftlich festgehalten, damit der CO₂-Preis die Realwirtschaft widerspiegelt und nicht die Logik der Finanzmärkte. Wir haben außerdem gefordert, ETS2 erneut zu verschieben, da dieses System ab 2028 neue Kosten auf Familien und Unternehmen abwälzen würde. (…) Wenn sich in der Praxis zeigt, dass eine Vorschrift Folgen hat, die nicht vorhergesehen wurden, oder eine Krisensituation verschärft, dann muss diese Vorschrift korrigiert werden. Denn wir sind nicht hier, um die Regeln vor der Realität zu schützen. Wir sind hier, um die Bürger vor falschen Regeln zu schützen. (…)

Der rote Faden, der all diese Initiativen verbindet, ist also einfach: Europa muss die Fähigkeit zur Produktion wieder in den Mittelpunkt seiner Entscheidungen stellen. Der Europäische Rat wird zu Beginn einen Austausch mit Präsident Selenskyj führen. Damit sind wir natürlich beim Thema Ukraine. Unterdessen hat Russland seine neue Herbstoffensive gegen die Ukraine begonnen.

Da Moskau nicht in der Lage ist, an der Front voranzukommen, hat es begonnen, die Zivilbevölkerung immer härter anzugreifen: Kraftwerke, Wohnhäuser, Krankenhäuser, sogar Busse, die Menschen zur Arbeit bringen, wie bei dem schrecklichen Massaker von Kramatorsk.

Es handelt sich um eine Strategie, mit der Russland versucht, das ukrainische Volk durch Terror, Kälte und Dunkelheit zu brechen, schlicht deshalb, weil es ihm nicht gelungen ist, dieses Volk auf dem Schlachtfeld zu besiegen.

Die Tatsachen widerlegen im Übrigen die Propaganda des Kremls und auch die Propaganda jener, die sie hier in Italien verbreiten. Seit Beginn des Jahres hat Moskau nur sehr wenig Gelände gewonnen, und allein im September hat es einen großen Teil dessen verloren, was es in den vergangenen Monaten erobert hatte. Dieser Stillstand ist nicht vom Himmel gefallen. Er wurde durch den Mut der Ukrainer und die Unterstützung des Westens geschaffen, einschließlich Italiens. Und ich bin weiterhin der Auffassung, dass dieser Stillstand das einzige wirksame Instrument ist, über das wir verfügen, um Russland an einen ernsthaften Verhandlungstisch zu bringen.

Ich weiß, dass die Debatte darüber heftig geführt wird, auch in diesem Saal und auch innerhalb der politischen Lager. Ich respektiere das und kann es sogar verstehen. Denn niemand in diesem Saal will Krieg. Wir alle wollen, dass Frieden erreicht wird. Der Unterschied besteht darin, wie wir glauben, dass dieser Frieden erreicht werden kann.

Kapitulation ist kein Frieden

So wie ich es sehe, ist die Unterstützung der Ukraine keine Alternative zum Frieden. Sie ist das, was Frieden überhaupt erst möglich macht. Denn wenn der Angreifer auf die Kapitulation seines Gegners setzen kann, welchen Grund hätte er dann, zu verhandeln? Nur ist Kapitulation kein Frieden. Sie ist Eroberung. Wenn die Ukraine morgen aufhören würde, sich zu verteidigen, wie es viele wünschen und vorschlagen, dann hätten wir keinen Frieden. Wir würden über die Besetzung einer europäischen Nation und über die Rückkehr eines Imperialismus sowjetischer Prägung diskutieren, den Europa ein halbes Jahrhundert lang erlebt hat. Ich persönlich sehne mich nicht nach diesen Jahren zurück. Ich sehne mich nicht nach den russischen Panzern zurück, die die Aufstände in Prag und Budapest niederschlugen. Und ich sehne mich nicht nach der Berliner Mauer zurück.

Und niemand wird mich davon überzeugen, dass man die Kapitulation derjenigen, die ihre Freiheit verteidigen, als Frieden bezeichnen kann. Der Frieden, den wir wollen und für den wir arbeiten, selbst wenn wir dafür einen Preis an politischer Zustimmung bezahlen, ist ein gerechter Frieden. Denn nur ein gerechter Frieden kann von Dauer sein. Nur ein gerechter Frieden gewährleistet die Sicherheit Europas und unserer Interessen. Die Position der Regierung ändert sich daher nicht. Die Unterstützung Kiews, mit besonderem Augenmerk auf die Zivilbevölkerung, der Druck auf Moskau und die euroatlantische Einheit bleiben die Säulen unseres Handelns.

In diesem Zusammenhang müssen wir auch die Vereinbarung über russischen Dieselkraftstoff berücksichtigen, die der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, am vergangenen Freitag angekündigt hat. Es ist eine Entscheidung, die ich für sehr riskant halte. Natürlich verstehen und teilen wir alle die Notwendigkeit, die Energiepreise einzudämmen, die Familien und Unternehmen belasten, auch in Italien. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass der sprunghafte Anstieg der Kraftstoffpreise vor allem auf den Krieg im Iran zurückzuführen ist und nicht auf den Konflikt in der Ukraine. Deshalb ist das Ergebnis dieser Entscheidung zweifelhaft, während die Risiken klar erkennbar sind: eine Legitimierung Moskaus, während seine Bomben weiterhin auf ukrainische Städte fallen, neue Einnahmen, mit denen der Krieg finanziert werden kann, und eine indirekte Schwächung des Sanktionsdrucks. (…)

Denn die Bedingungen eines Friedens, der unseren Kontinent und damit unsere Sicherheit betrifft, dürfen nicht ohne uns festgelegt werden. Deshalb fordere ich weiterhin, dass die 27 Mitgliedstaaten eine angesehene Persönlichkeit bestimmen, die mit dem Mandat aller ausgestattet ist und die Stimme Europas an den Verhandlungstisch bringen kann.

Sollte sich bei einer Person keine Einigung finden lassen, sind wir auch bereit, andere Lösungen zu prüfen. Wenn beispielsweise Frankreich, Deutschland und Großbritannien im bekannten E3-Format glauben, allein und besser handeln zu können, als wir es alle gemeinsam könnten – und bisher haben sie sich dafür entschieden –, dann sollen sie dies zumindest im Namen aller und mit einem offiziellen Mandat aller tun. Ich will offen sein: Ich halte die Frage, wer an welchem Tisch sitzt, für zweitrangig. Mich interessiert, in wessen Namen jemand am Tisch sitzt und was er dort sagen soll.

Mir ist wichtig, dass Europa nicht ungeordnet und unabgestimmt handelt, sich nicht gegenüber jenen angreifbar macht, die ein Interesse daran haben, Spaltungen zu schüren, und mit einer einzigen Stimme spricht. Denn ein Europa, das sich über Gesprächsformate spaltet, vermittelt ein kindisches Bild von sich selbst. Und das ist das einzige wirkliche Geschenk, das wir Moskau machen können. Und Geschenke an Moskau haben wir in letzter Zeit schon genug gemacht.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, was in der Ukraine geschieht, bleibt nicht auf die Ukraine beschränkt. Der Europäische Rat wird ausdrücklich über die Eskalation russischer hybrider Angriffe diskutieren. Und das ist richtig so. Denn die hybride Bedrohung ist inzwischen zu einer weiteren „neuen Normalität“ dieser schwierigen Epoche geworden.

Verteidigung heißt Alltag schützen

Das Problem besteht darin, dass ein hybrider Krieg nicht erklärt wird und keine Front hat. Es sind Drohnen, die den Luftraum unserer Partner verletzen und Flughäfen sowie Militärstützpunkte in verschiedenen europäischen Ländern überfliegen. Es sind beschädigte Unterseekabel in der Ostsee. Es sind Cyberangriffe auf Krankenhäuser, Häfen und öffentliche Verwaltungen. Es ist die Sabotage von Eisenbahnnetzen. (…) Es ist die Instrumentalisierung von Migranten, die als Mittel zur Druckausübung an die Grenzen gedrängt werden. (…) Sich heute zu verteidigen bedeutet nicht nur, Panzer zu besitzen. Sich zu verteidigen bedeutet, dass ein Krankenhaus auch während eines Cyberangriffs weiter Patienten behandeln kann. Dass ein Kraftwerk nicht abgeschaltet wird. Dass ein Flughafen nicht wegen einer Drohne stillsteht. Verteidigung bedeutet nicht, eine abstrakte Vorstellung von Macht zu schützen. Verteidigung bedeutet, das tägliche Leben der Bürger zu schützen. (…)

Wer behauptet, mehr Sicherheit bedeute weniger Krankenhäuser und dass eine Regierung von Kriegstreibern Mittel von grundlegenden Dienstleistungen abziehe, lügt wissentlich. (…) Eine Nation, die nicht in ihre eigene Sicherheit investiert, spart kein Geld. Sie verschiebt lediglich die Rechnung. Und die Geschichte lehrt, dass diese Rechnung am Ende immer sehr viel höher ausfällt. Zu den Themen auf der Tagesordnung des Europäischen Rates gehört selbstverständlich auch der Nahe Osten. (…)

Vor einer Woche, als ich mich in Split mit den Staats- und Regierungschefs der Med9-Staaten aufhielt, haben wir an den dritten Jahrestag des dramatischen Angriffs vom 7. Oktober 2023 erinnert. Ein barbarischer Angriff, der die gesamte Region ins Chaos gestürzt hat. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch heute daran zu erinnern. Denn jede legitime kritische Haltung gegenüber den Handlungen der israelischen Regierung in den darauffolgenden drei Jahren darf und soll uns niemals vergessen lassen, was das schrecklichste Pogrom seit der Shoah gewesen ist, geplant und ausgeführt von der Hamas. Dies gilt insbesondere in einem Moment, in dem der Schatten des Antisemitismus in vielen Ländern wieder sein Haupt zu erheben scheint. Die Sicherheit des Staates Israel darf daher nicht infrage gestellt werden. (…)

Gleichzeitig beunruhigt uns jedoch die anhaltende israelische Präsenz im Südlibanon, in Syrien, im Gazastreifen und im Westjordanland. Wir erleben einen Druck auf die palästinensische Bevölkerung, der unerträglich ist. Wie wir gemeinsam mit Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und anderen Partnern schriftlich erklärt haben, sind die israelischen Siedlungen im Westjordanland illegal. (…) Ein weiteres zentrales Kapitel des bevorstehenden Europäischen Rates wird die Verhandlung über den mehrjährigen Finanzrahmen sein. (…) Die irische Ratspräsidentschaft und die europäischen Institutionen haben das Ziel ausgegeben, bis zum Ende des Jahres eine Einigung zu erzielen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen dieses Ziel. Aber es muss klar sein, dass das Datum nicht wichtiger werden darf als der Inhalt. Wir werden kein für uns nachteiliges Abkommen unterzeichnen, nur um eine Frist einzuhalten. Wir werden ein Abkommen erst dann unterzeichnen, wenn es ein gerechtes Abkommen für Italien ist. (…)

Kein Haushalt um jeden Preis

Ich sage es ganz deutlich: Italien wird keinen Haushalt akzeptieren, der die Gemeinsame Agrarpolitik, die Fischerei und die Kohäsionspolitik zurückstutzt. (…) Was die von der Kommission vorgeschlagenen neuen Eigenmittel betrifft, haben wir mehrere Vorbehalte. Wir sind aber bereit, auf der Grundlage eines klaren Kriteriums daran zu arbeiten: die nationalen Haushalte so weit wie möglich zu entlasten, ohne neue Steuern für europäische Bürger und Unternehmen einzuführen. (…) Und ganz allgemein glaube ich, dass bei der Finanzierung von Prioritäten, die für uns alle strategisch sind, kein Instrument von vornherein ausgeschlossen werden sollte. Es gibt außerdem einige Fragen, bei denen der Kompromiss aus italienischer Sicht unbedingt verbessert werden muss. Die erste betrifft unsere finanzielle Gesamtposition. (…) Wir können nicht akzeptieren, dass Italien mehr in den europäischen Haushalt einzahlt und gleichzeitig weniger daraus erhält. Das ist eine einfache Frage der Gerechtigkeit.

Die zweite Frage betrifft die sogenannten Rabatte, also die Nachlässe auf die Beitragszahlungen, die einige Mitgliedstaaten genießen. Hier zeigt der neue Vorschlag keinerlei Fortschritte. Ich finde es schwer zu erklären, warum gerade diejenigen, die eine Modernisierung des Haushalts fordern – also seine Verkleinerung –, darauf bestehen, Privilegien zu bewahren, die in einer anderen Phase der europäischen Integration entstanden sind. Wenn es eine Modernisierung geben soll, muss sie für alle gelten. Und ich füge hinzu: Man kann nicht verlangen, dass die Opfer europäisch sind, die Privilegien hingegen national bleiben. (…)

Und ich möchte auch sagen, dass die Entscheidungen der Regierungen keine Entwürfe sind, die die Bürokratie nach Belieben korrigieren kann. Diese Entwicklung, bei der Staats- und Regierungschefs Entscheidungen treffen, die anschließend durch bürokratische Vorschriften regelmäßig wieder auseinandergenommen werden, ist inakzeptabel und muss korrigiert werden. (…) Abschließend wird der Europäische Rat eine strategische Diskussion über die Steuerung der Migrationsströme führen. Ich habe in diesem Saal schon oft darauf hingewiesen, wie deutlich sich der europäische Ansatz in dieser Frage in den vergangenen Jahren verändert hat. (…)

Und dieser Wandel des Ansatzes, zu dem Italien einen entscheidenden Beitrag geleistet hat, bringt konkrete Ergebnisse hervor. Das sagt nicht die Regierung, das sagen die Daten von Frontex. Innerhalb von zwei Jahren haben sich die irregulären Grenzübertritte an den Außengrenzen der Europäischen Union mehr als halbiert. In diesem Jahr setzt sich der Rückgang fort: minus 35 Prozent in den ersten acht Monaten gegenüber dem Vorjahr. Im zentralen Mittelmeer, also auf der Route, die Italien betrifft, sind die Ankünfte um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Das Problem ist selbstverständlich nicht gelöst. Aber diese Zahlen sagen etwas Einfaches: Eine Alternative zu offenen Grenzen hat es immer gegeben. Man hat sich lediglich jahrelang dafür entschieden, sie nicht zu verfolgen. Wir beabsichtigen, diesen eingeschlagenen Weg weiterzugehen, ohne in unserer Wachsamkeit nachzulassen. Auch deshalb, weil die Ereignisse von Ceuta Ende Juli deutlich gezeigt haben, wie schnell Situationen außergewöhnlichen Drucks an den Außengrenzen entstehen können. Angesichts dieser Ereignisse hat Italien, wie Sie wissen, beschlossen, vorübergehend wieder Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen zu Spanien einzuführen, und zwar auf der Grundlage einer Sicherheitsbewertung. (…)

Grenzschutz ist kein Fehler

Frankreich beispielsweise hält seit mehr als zehn Jahren Grenzkontrollen gegenüber uns aufrecht. (…) Wir akzeptieren nicht, dass die Verteidigung der Grenzen für andere ein Recht ist, aber als Fehler gilt, sobald es um Italien geht. Ceuta hat uns auch noch etwas anderes gelehrt. Eine Krise an den Grenzen entsteht nicht immer von selbst. Manchmal wird sie gezielt herbeigeführt. Schleuser organisieren sie. Soziale Medien verstärken sie. Desinformation schürt sie. Wer verzweifelte Menschen als Druckmittel gegen unsere Grenzen einsetzt, versucht nicht nur, eine Grenze zu überwinden. Er greift Europa an. (…)

Ebenfalls unmittelbar nach den Ereignissen von Ceuta, am vergangenen 1. August, hat Italien gemeinsam mit Dänemark einen Brief initiiert, der von 22 der 27 europäischen Staats- und Regierungschefs unterzeichnet wurde. (…) Wir haben außerdem gefordert, sich ernsthaft mit den sogenannten Anziehungsfaktoren auseinanderzusetzen, zu denen wir auch Legalisierungen des Aufenthaltsstatus in sehr großem Umfang zählen. (…) Wenn sich die Botschaft verbreitet, dass eine irreguläre Einreise später in einen legalen Aufenthalt umgewandelt werden kann, besteht die Gefahr, neue Aufbrüche zu fördern, das Geschäftsmodell der Schleuser zu stärken und einen Teil unserer Bemühungen zur Verringerung irregulärer Ankünfte zunichtezumachen. (…) Jahrelang war eine Abschiebungsverfügung in Europa sehr häufig nichts weiter als ein Stück Papier. Heute verfügen wir über wirksamere Instrumente, auch dank der neuen europäischen Regeln. (…)

Europa braucht starke Nationen

Denn die Botschaft muss klar ankommen: Wer illegal nach Italien einreist, kann nicht darauf zählen, dort bleiben zu dürfen. (…) Italien hat mit den Zentren in Albanien den Weg geebnet. Und heute sind sogenannte Return Hubs, also Rückführungszentren in Drittstaaten, in den europäischen Vorschriften vorgesehen. (…) Abschließend, verehrte Kolleginnen und Kollegen: Über die einzelnen Themenbereiche hinaus hat der bevorstehende Europäische Rat eine klare politische Bedeutung. Wir leben in einer Welt, in der Sicherheit, Wohlstand und viele Gleichgewichte, die wir jahrelang als selbstverständlich betrachtet haben, nicht mehr selbstverständlich sind. Europa muss entscheiden, wie es sich in dieser Welt positionieren will. Es kann weiterhin Regeln schreiben, als hätte sich nichts verändert. Oder es kann die Realität so betrachten, wie sie ist, und sich mit den Instrumenten ausstatten, die es braucht, um seine Wirtschaft, seine Sicherheit und seine Freiheit zu verteidigen. Für dieses zweite Europa arbeiten wir. (…)

Ein Europa, das bei den großen Fragen groß ist und sich bei allem anderen zurückhält. Jahrelang hat man uns gesagt, dass Italien auf die Verteidigung seiner eigenen Interessen verzichten müsse, um in Europa etwas zu gelten. Wir haben das Gegenteil bewiesen. Denn ein starkes Europa braucht starke Nationen. Und man kann für ein solideres und glaubwürdigeres Europa arbeiten, ohne auch nur eine Minute lang damit aufzuhören, Italien mit Stolz zu verteidigen. Und mit genau diesem Stolz werde ich erneut nach Brüssel reisen. (…) Ich danke Ihnen. (JF)