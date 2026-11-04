Donald Trump erlebt Debakel bei Midterms

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WASHINGTON. Bei den Zwischenwahlen in den USA zeichnet sich ein Mehrheitswechsel in beiden Häusern des Kongresses ab. Nach dem Auszählungsstand und den Prognosen gegen 5 Uhr morgens deutscher Zeit würden die Republikaner von Präsident Donald Trump die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus an die oppositionellen Demokraten verlieren. Die letzten beiden Jahre seiner Präsidentschaft müsste der 80-Jährige ohne parlamentarische Mehrheit regieren.

Während bei den Midterms nur 35 der insgesamt 100 Senatoren neu bestimmt werden, wählten die Amerikaner das Repräsentantenhaus mit seinen 435 Abgeordneten komplett neu.

Im neuen Senat würden nach dem frühmorgendlichen Auszählungsstand mindestens 52 Demokraten sitzen. Die Republikaner konnten sich dagegen nur Hoffnungen auf wenigstens 44 Mandate machen. Zudem lag ein unabhängiger Kandidat vorn. Lediglich drei Sitze galten noch als offen. Die absolute Mehrheit liegt bei 51.

Trump-Kandidat in Texas vor Niederlage

So gewann der frühere Gouverneur Roy Cooper für die Demokraten den Senatssitz im umkämpften Bundesstaat North Carolina, der bisher von einem Republikaner gehalten wurde. Selbst in der jahrzehntealten Republikaner-Hochburg Texas lag der oppositionelle James Talarico deutlich vor Trumps Kandidaten Ken Paxton.

Auch bei der Wahl zum Repräsentantenhaus führten die Demokraten bei den Auszählungen am frühen Morgen deutlich. Eine Mehrheit wurde von mehreren TV-Stationen als sicher prognostiziert. Sie gewannen oder führten zu diesem Zeitpunkt in 201 Wahlkreisen. Die Republikaner brachten es dagegen bis dahin nur auf 150 wahrscheinliche bzw. sichere Sitze. Die absolute Mehrheit liegt hier bei 218. Mindestens diese Zahl wurde der Opposition am Morgen von zahlreichen Fernsehstationen prognostiziert.

Bei Midterms verlieren meist die Präsidenten

Gegen 5 Uhr morgens hatten die Demokraten laut CNN-Prognosen bereits die drei nötigen Sitze, die ihnen für die Mehrheit im Repräsentantenhaus fehlten, von den Republikanern erobert. Sie gewannen unter anderem in Kentucky und Pennsylvania. Die Republikaner müssten nun in Demokraten-Hochburgen gewinnen, um dies auszugleichen, was nach den vorliegenden Zahlen als absolut ausgeschlossen galt.

Eine Niederlage in beiden Kammern des Kongresses hat schwerwiegende Folgen für den Präsidenten. Die Demokraten können nun Trumps Gesetzesvorhaben blockieren, Haushaltsverhandlungen beeinflussen und Untersuchungen gegen dessen Regierung einleiten. Der Präsident wäre eine sogenannte „Lame Duck“, eine lahme Ente.

Der bisherige demokratische Minderheitsführer Hakeem Jeffries dürfte neuer Vorsitzender des Repräsentantenhauses werden. Er wäre der erste Schwarze in diesem Amt in der Geschichte der USA.

Bei den Zwischenwahlen sind Siege der Opposition die Regel. Seit 1934 hat die jeweilige Präsidentenpartei in 20 von 23 Midterms Sitze im Repräsentantenhaus abgegeben, im Schnitt 27. Die einzigen Ausnahmen sind 1934, 1998 und 2002. Der demokratische Präsident Barack Obama verlor bei den Midterms während seiner ersten Amtszeit 63 Sitze im Repräsentantenhaus. Auch die Republikaner mussten während Trumps erster Amtszeit 40 Sitze abgeben. (fh)