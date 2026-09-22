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Nicht mehr als ein Bluff?: Die Farce um Grönland geht weiter

Nicht mehr als ein Bluff?: Die Farce um Grönland geht weiter

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US-Präsident Donald Trump schaut wütend – und verarscht seine Wähler im Bezug auf Grönland
US-Präsident Donald Trump schaut wütend – und verarscht seine Wähler im Bezug auf Grönland
US-Präsident Donald Trump bläst seinen Grönland-Deal zu etwas auf, das er nicht ist. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
JF-Plus Icon Premium Nicht mehr als ein Bluff?
 

Die Farce um Grönland geht weiter

Trump verkauft den Grönland-Deal als historischen Coup – doch das Papier gibt weit weniger her, als die MAGA-Blase behauptet. Was bleibt vom großen „Deal“?

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US-Präsident Donald Trump bläst seinen Grönland-Deal zu etwas auf, das er nicht ist. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire
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