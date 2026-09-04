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Folgen des Drohnenkrieges: Der Ölmacht Russland geht das Benzin aus

Folgen des Drohnenkrieges: Der Ölmacht Russland geht das Benzin aus

Folgen des Drohnenkrieges: Der Ölmacht Russland geht das Benzin aus

In Russland wird das Benzin knapp: Ein Öltank brennt auf der von Russland kontrollierten Krim nach einem Drohnentreffer.
In Russland wird das Benzin knapp: Ein Öltank brennt auf der von Russland kontrollierten Krim nach einem Drohnentreffer.
Ein Öltank brennt auf der von Russland kontrollierten Krim nach einem Drohnentreffer. Foto: picture alliance/dpa/TASS | Stringer
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Der Ölmacht Russland geht das Benzin aus

Die anhaltenden Drohnenangriffe der Ukrainer tief in Russland haben längst den Alltag der Russen erreicht. Nicht nur militärische Ölraffinerien gehen in Flammen auf. Moskau bemüht sich durch Eingriffe ins Wirtschaftsleben, die Folgen abzumildern.

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Ein Öltank brennt auf der von Russland kontrollierten Krim nach einem Drohnentreffer. Foto: picture alliance/dpa/TASS | Stringer
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