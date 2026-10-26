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Parteigeschichte: Der lange Niedergang der SPÖ

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Ob der SPÖ mit Andreas Babler gelingt, darf bezweifelt werden.
Ob der SPÖ mit Andreas Babler gelingt, darf bezweifelt werden.
Ob der SPÖ mit Andreas Babler gelingt, darf bezweifelt werden. Foto: picture alliance / APA-Images | FLORIAN WIESER
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Der lange Niedergang der SPÖ

Die Sozialdemokraten in Österreich blicken auf eine bewegte Parteigeschichte zurück. Als Teil der Regierung prägten sie die Alpenrepublik mit, bis der Erfolg zur Belastung wurde. Heute steht die SPÖ am Abgrund. Wie kam es dazu? Von Nikolaus Muchitsch.

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Ob der SPÖ mit Andreas Babler gelingt, darf bezweifelt werden. Foto: picture alliance / APA-Images | FLORIAN WIESER
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