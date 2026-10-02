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Irankrieg: Das Öl fließt wieder durch Hormus – trotzdem bleiben die Märkte angespannt

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Die Straße von Hormus ist wieder offen, aber der Verbraucher merkt nichts an der Tanksäule.
Die Straße von Hormus ist wieder offen, aber der Verbraucher merkt nichts an der Tanksäule.
Die Straße von Hormus ist wieder offen, aber der Verbraucher merkt nichts an der Tanksäule. Foto: picture alliance / newscom | Behnam Tofighi / picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut / JF-Montage
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Das Öl fließt wieder durch Hormus – trotzdem bleiben die Märkte angespannt

Die Ölexporte durch die Straße von Hormus haben sich deutlich erholt. Washington sieht darin ein Zeichen für den schwindenden Einfluss des Irans. Doch warum bleiben die Ölpreise hoch und die Energiemärkte nach wie vor angespannt?

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Die Straße von Hormus ist wieder offen, aber der Verbraucher merkt nichts an der Tanksäule. Foto: picture alliance / newscom | Behnam Tofighi / picture alliance / Rene Traut Fotografie | Rene Traut / JF-Montage
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