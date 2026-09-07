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Präsidentschaftswahl in Brasilien: Das freundliche Gesicht der Bolsonaros

Präsidentschaftswahl in Brasilien: Das freundliche Gesicht der Bolsonaros

Präsidentschaftswahl in Brasilien: Das freundliche Gesicht der Bolsonaros

Brasiliens rechter Hoffnungsträger Flavio Bolsonaro: Es könnte knapp für ihn werden. Foto: IMAGO / Brazil Photo Press
Brasiliens rechter Hoffnungsträger Flavio Bolsonaro: Es könnte knapp für ihn werden. Foto: IMAGO / Brazil Photo Press
Brasiliens rechter Hoffnungsträger Flavio Bolsonaro: Es könnte knapp für ihn werden. Foto: IMAGO / Brazil Photo Press
JF-Plus Icon Premium Präsidentschaftswahl in Brasilien
 

Das freundliche Gesicht der Bolsonaros

Ist Flavio Bolsonaro mehr als nur der Sohn seines Vaters? Der Senator will Brasiliens Rechte einen, Präsident Lula herausfordern und das Land neu ausrichten. Ein Porträt.

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Brasiliens rechter Hoffnungsträger Flavio Bolsonaro: Es könnte knapp für ihn werden. Foto: IMAGO / Brazil Photo Press
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