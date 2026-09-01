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Geopolitik: Chinas Langzeitstrategie setzt auf Macht ohne Schlacht

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Mittlerweile kann Chinas Staatspräsident Xi Jinping (l.) Russland Bedingungen zur Zusammenarbeit stellen.
Mittlerweile kann Chinas Staatspräsident Xi Jinping (l.) Russland Bedingungen zur Zusammenarbeit stellen.
Mittlerweile kann Chinas Staatspräsident Xi Jinping Russland Bedingungen zur Zusammenarbeit stellen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Alexander Kazakov/Russian Government
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Chinas Langzeitstrategie setzt auf Macht ohne Schlacht

Während sich die USA und Russland in Kriegen abmühen, setzt China auf Zeit. Das ist für Peking derzeit die gewinnbringende Strategie, die Ressourcen spart und zugleich billige Rohstoffe verspricht. Man täusche sich jedoch nicht über den wahren Charakter des kommunistischen Staates. Von Ferdinand Vogel.

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Mittlerweile kann Chinas Staatspräsident Xi Jinping Russland Bedingungen zur Zusammenarbeit stellen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Alexander Kazakov/Russian Government
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