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Kampf gegen Demografiekrise: China setzt auf Roboter statt Massenzuwanderung

Kampf gegen Demografiekrise: China setzt auf Roboter statt Massenzuwanderung

Kampf gegen Demografiekrise: China setzt auf Roboter statt Massenzuwanderung

In China verrichten Roboter längst einfache Arbeiten in der Produktion.
In China verrichten Roboter längst einfache Arbeiten in der Produktion.
In China verrichten Roboter längst einfache Arbeiten in der Produktion. Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Mao Jun
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China setzt auf Roboter statt Massenzuwanderung

Die Zeiten, als die Furcht vor der „gelben Flut“ aus China umging, sind längst vorbei. Auch das Reich der Mitte kämpft seit Jahren mit Geburtenrückgang und den wirtschaftlichen Folgen. Doch anders als Europa, setzt man in Fernost auf Technik statt Massenmigration.

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In China verrichten Roboter längst einfache Arbeiten in der Produktion. Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Mao Jun
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