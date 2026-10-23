Bei Ilhan Omar ist nicht einmal der Name echt

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WASHINGTON. Die amerikanische Bundesstaatsanwaltschaft hat die demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar (die JF berichtete) in einem offiziellen Gerichtsdokument unter einem anderen Namen geführt. In einem Schriftsatz wird die aus Somalia stammende Politikerin als „Ilhan Nur Said Elmi“ bezeichnet. Ihr öffentlich bekannter Name „Ilhan Abdullahi Omar“ steht lediglich mit dem Zusatz „a/k/a“ dahinter, der im Amerikanischen für „auch bekannt als“ steht.

Besonders brisant ist die Namensgleichheit mit ihrem früheren Ehemann Ahmed Nur Said Elmi, bei dem es sich nach seit Jahren kursierenden Vorwürfen in Wirklichkeit um ihren Bruder handeln soll.

Nach Recherchen von Fox News soll Ilhan Nur Said Elmi tatsächlich ihr ursprünglicher Name sein. Der Sender beruft sich dabei auf zwei mit den Ermittlungen vertraute Personen, darunter eine Quelle aus den Strafverfolgungsbehörden. Die Staatsanwaltschaft selbst erläutert die ungewöhnliche Namensführung in ihrem Schriftsatz allerdings nicht. Ob Omar tatsächlich unter einer falschen Identität eingebürgert oder in den Kongress gewählt wurde, ist damit noch nicht bewiesen. Omar heiratete den britischen Staatsbürger Ahmed Nur Said Elmi 2009, die Ehe wurde 2017 geschieden. Seit ihrem ersten Wahlkampf 2016 wird ihr vorgeworfen, bei Elmi handle es sich in Wahrheit um ihren Bruder. Die Ehe sei lediglich geschlossen worden, um ihm eine amerikanische Aufenthaltsgenehmigung zu verschaffen. Omar bestreitet dies seit Jahren.

Schon früher gab es Unregelmäßigkeiten

Ungewöhnlich ist allerdings auch Omars dokumentierte Ehegeschichte. Bereits 2019 stellte die Wahlkampffinanzierungsbehörde des Bundesstaates Minnesota fest, dass die Politikerin in den Jahren 2014 und 2015 gemeinsame Steuererklärungen mit Ahmed Hirsi eingereicht hatte. Das war bemerkenswert, weil sie zu diesem Zeitpunkt rechtlich noch mit Elmi verheiratet war. Ihre Ehe mit Hirsi wurde erst 2018 standesamtlich geschlossen. Zuvor hatten die beiden nach eigenen Angaben lediglich eine islamische Hochzeitszeremonie abgehalten.

Die Behörde stellte außerdem fest, dass Omar Wahlkampfgelder zur Begleichung privater Anwaltskosten verwendet hatte, darunter Ausgaben im Zusammenhang mit der Korrektur ihrer Steuererklärungen. Sie musste das Geld zurückzahlen und wurde mit einer Geldstrafe belegt. Der Star Tribune aus Minneapolis untersuchte daraufhin ihre Ehegeschichte und stieß auf weitere ungeklärte Fragen. Omar weigerte sich damals, ihre Steuer- und Einwanderungsunterlagen für die Recherche offenzulegen. Einen Nachweis dafür, dass Elmi ihr Bruder sei, konnte die Zeitung allerdings nicht erbringen.

Inzwischen beschäftigt sich die amerikanische Bundesjustiz erneut mit den möglichen Unregelmäßigkeiten. Am 12. Oktober durchsuchten Ermittler des Heimatschutzministeriums Omars Wohnhaus in Washington und beschlagnahmten zahlreiche Gegenstände, darunter elektronische Geräte und persönliche Unterlagen. Nach Informationen der New York Post verfügen die Behörden auch über DNA-Material, mit dessen Hilfe die familiären Verhältnisse überprüft werden sollen. Ergebnisse einer solchen Untersuchung wurden bisher nicht veröffentlicht.

Trump fordert den Rücktritt der Demokratin

Der nun bekanntgewordene Gerichtsschriftsatz stammt aus dem Büro von Bundesstaatsanwältin Jeanine Pirro. Darin beantragt die Regierung, die Veröffentlichung weiterer Unterlagen zur Hausdurchsuchung aufzuschieben. Mehrere Medienunternehmen und die konservative Organisation Judicial Watch hatten deren Freigabe verlangt. Die Staatsanwaltschaft begründet ihren Antrag damit, dass die Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses noch nicht vollständig abgeschlossen sei.

US-Präsident Donald Trump griff die Enthüllung am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Iowa auf. Omar habe einen falschen Namen benutzt, um in den Kongress gewählt und als Abgeordnete vereidigt zu werden, behauptete der Republikaner. Er verlangte ihren sofortigen Rücktritt und erklärte vor seinen Anhängern, seine Partei habe damit gerade einen weiteren Sitz im Repräsentantenhaus gewonnen. Eine Anklage gegen Omar liegt allerdings bislang nicht vor.

Das Büro der Demokratin weist den neuen Verdacht entschieden zurück. „Das ist vollkommen falsch. Ilhan Omar ist ihr richtiger Name“, erklärte ein Sprecher gegenüber Fox News. Die Vorwürfe seien eine Verleumdung. In einem Interview mit dem Sender MS NOW war Omar am Mittwoch auch erneut auf ihre mutmaßliche Geschwisterehe angesprochen worden. Auf die Frage, ob sie mit ihrem früheren Ehemann verwandt sei, antwortete sie lediglich: „Nicht, dass ich wüsste.“ Ihr Sprecher bezeichnete die Antwort anschließend als sarkastisch.

Auch Omars Einbürgerung wird untersucht

Die Bundesbehörden untersuchen unterdessen, ob Omar oder ihr Vater bei der Einwanderung in die Vereinigten Staaten falsche Angaben gemacht haben. Die Familie kam 1995 als Flüchtlinge aus Somalia ins Land, im Jahr 2000 erhielt die spätere Kongressabgeordnete die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sollten die Ermittler nachweisen, dass diese durch erhebliche Täuschungen erlangt wurde, könnte ihr die Staatsbürgerschaft in einem eigenen Verfahren wieder aberkannt werden.

Bereits während Trumps erster Amtszeit hatten amerikanische Einwanderungsbehörden ähnliche Vorwürfe geprüft, damals jedoch keine ausreichenden Beweise gefunden. Diesmal steht die Politikerin kurz vor der Kongresswahl am 3. November erneut im Mittelpunkt strafrechtlicher Ermittlungen. Weshalb die Staatsanwaltschaft sie nun unter einem Namen führt, der sich nur durch den Vornamen von jenem ihres früheren Ehemanns unterscheidet, bleibt vorerst unbeantwortet. (rr)