Auch in Libyen ruft die Masseinwanderung Kritiker auf den Plan

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Es war eine deutliche Warnung, welche Thouraya al-Twebi vergangenen Monat den beiden verfeindeten libyschen Regierungen in Tripolis und Bengasi zukommen ließ: „Das Volk hat seinen Zorn zum Ausdruck gebracht und den Oktober als endgültige Frist für die Anwesenheit der illegalen Ausländer festgelegt. Wir fordern die Abschiebung der drei Millionen illegalen Migranten aus Libyen und betrachten den Oktober als letzten Termin für ihren Aufenthalt im Land.“

Tatsächlich hatte sich al-Twebi zu dieser Zeit schon einen Namen in ihrem nordafrikanischen Heimatland gemacht. So war es ihr erst im Dezember vergangenen Jahres gelungen, vor dem Tripolitanischen Berufungsgericht ein Gesetz der in Tripolis sitzenden international anerkannten Regierung Libyens zu kassieren, welches die rechtliche Gleichstellung arabischstämmiger Migranten mit libyschen Staatsbürgern vorsah.

Die politische Gemengelage ist kompliziert

Seit diesem Frühling avancierte die Mittfünfzigerin jedoch endgültig zum Gesicht einer neuen, sehr reichweitenstarken Antimigrationsgruppe: Der „Harak La-li Tawtin“. Sinngemäß auf deutsch: die „Bewegung ‘Nein’ zur Ansiedlung“, die Unterstützung in immer größeren Teilen der libyschen Bevölkerung sowie der Politik erfährt.

Spätestens seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Mai 2014 steht Libyen im Zentrum illegaler Transite afrikanischer und südasiatischer Migranten nach Europa. Allein 2016 gelang über 180.000 illegalen Migranten von der libyschen Mittelmeerküste aus die Überfahrt auf den Alten Kontinent. Hintergrund: Die international anerkannte Regierung der Nationalen Einheit (GNU) unter Ministerpräsident Abdul Hamid Dbeiba kontrolliert neben der Hauptstadt Tripolis nur kleinere Streifen im Westen des Landes.

Der weit größere Teil steht spätestens seit Sommer 2017 unter der Kontrolle der konkurrierenden Regierung der Nationalen Stabilität (GNS). Dieser sitzen der international nicht anerkannte Ministerpräsident Osama Hammad und General Chalifa Haftar vor. Letzterer ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte Bengasis und faktischer Machthaber über Ostlibyen.

Zusammenarbeit ist schwierig

Die Konfliktzone zwischen GNU und GNS, verbunden mit systemimmanenter Korruption und Vetternwirtschaft, bietet insbesondere libyschen Schmugglern ein freies Spielfeld. Sie erschwert überdies dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) eine strukturierte Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden – sowohl in der Bekämpfung illegaler Einwanderung als auch in der Rückführung in die Heimat.

Die Diskrepanz zwischen internationalen Organisationen und den beiden libyschen Regierungen spiegelt sich bereits in der geschätzten Zahl derzeit in Libyen lebender illegaler Migranten wider. Während GNU und GNS von mindestens drei Millionen ansässigen Asylmigranten sprechen, kommt die IOM in ihrem jüngsten Untersuchungsbericht vom Juni auf lediglich rund 950.000 Migranten. Für einen Staat mit gerade einmal sieben Millionen Einwohnern allerdings eine hohe Anzahl.

Laut IOM sind zudem mehr als 79 Prozent aller Asylmigranten in Libyen erwachsene Männer. Lediglich 17 Prozent fliehen vor Krieg, den Großteil treiben wirtschaftliche Gründe nach Libyen und später nach Europa. 24 Prozent waren nie in einer Schule. Allein aus dem Sudan stammen zudem über 320.000 offiziell dokumentierte Migranten.

Die EU geht auf Haftar zu

Vor ähnlichen Herausforderungen wie die IOM stehen auch die EU und ihre Grenzagentur Frontex. Eine offizielle Anerkennung der GNS stellt für die EU-Mitgliedsstaaten ein diplomatisches Tabu dar. Gleichwohl ist der EU die Bedeutung Ostlibyens für den Menschenschmuggel bewusst. Von Tobruk nach Kreta sind es per Boot nur 300 Kilometer; seit Anfang 2025 erreichten fast 25.000 Illegale über Libyen die griechische Mittelmeerinsel.

Grund genug für Nicola Orlando, den damaligen EU-Botschafter in Libyen, im Dezember 2025 Haftar persönlich einen Besuch in Bengasi abzustatten. In seiner Begleitung fand sich Mario Casapieri, Kommandeur der EU-Hochseemission IRINI, die das Waffenembargo gegen Libyen durchsetzen sowie Schleusernetzwerke bekämpfen soll.

Diesen Mai genehmigte die EU den Aufbau des Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) in Bengasi, eines drei Millionen Euro kostenden Radar- und Überwachungssystems, um die Frontex-Aufklärungsflugzeuge über dem Mittelmeer zu entlasten und der GNS zu ermöglichen, illegale Bootsmigranten noch in libyschen Küstengewässern aufzuhalten.

Es werden bereits neue Asylströme erwartet

Was mit jenen rückgeführten Migranten schlussendlich passiert, bleibt weiterhin die fragliche Angelegenheit. Die IOM vermochte seit 2015 lediglich die freiwillige Repatriierung von gut 120.000 Menschen in die Subsahara. Mit den Kriegen im Sudan und in Äthiopien werden aber neue große Asylströme nach Libyen erwartet.

Thouraya al-Twebis Bewegung organisiert gegen diese seit mehreren Monaten Proteste in Tripolis: Sie fürchtet, die IOM wolle die gestrandeten Migranten dauerhaft in Libyen ansiedeln. Unter Slogans wie „Libyen den Libyern“ blockieren ihre Anhänger wichtige Verkehrsadern der Hauptstadt, mauerten im September symbolisch die Eingänge des IOM-Hauptquartiers zu – und verzeichnen erstmalig politische Erfolge.

Zwar blieb das Ultimatum an die GNU bislang unerfüllt. Dafür verstärkte die GNS ihre Grenzwachen sichtlich und verwies allein im September fast 1.900 illegale Migranten des Landes. Am 6. Oktober folgte noch einmal die Ausweisung von über 100 äthiopischen Staatsbürgern.

Aus der JF-Ausgabe 43/26.