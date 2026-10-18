Armenien, wo der Glaube Berge versetzt

Armeniens Premier Nikol Paschinjan will sein Land mithilfe der Vereinigten Staaten aus der Krise führen. Foto: JF

Über Jahrhunderte lag Armenien im Hinterhof des russischen Imperiums. Nun setzen die Amerikaner ihren Fuß in den Kaukasus und bieten ihre ganze Soft Power auf, um das Land nach Westen zu ziehen – Wohlstand, Religion und Freiheitsversprechen inklusive.