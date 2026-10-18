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Die Weltmächte im Kaukasus: Armenien, wo der Glaube Berge versetzt

Die Weltmächte im Kaukasus: Armenien, wo der Glaube Berge versetzt

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Armeniens Premier Nikol Paschinjan will sein Land mithilfe der Vereinigten Staaten aus der Krise führen. Foto: JF
Armeniens Premier Nikol Paschinjan will sein Land mithilfe der Vereinigten Staaten aus der Krise führen. Foto: JF
Armeniens Premier Nikol Paschinjan will sein Land mithilfe der Vereinigten Staaten aus der Krise führen. Foto: JF
JF-Plus Icon Premium Die Weltmächte im Kaukasus
 

Armenien, wo der Glaube Berge versetzt

Über Jahrhunderte lag Armenien im Hinterhof des russischen Imperiums. Nun setzen die Amerikaner ihren Fuß in den Kaukasus und bieten ihre ganze Soft Power auf, um das Land nach Westen zu ziehen – Wohlstand, Religion und Freiheitsversprechen inklusive.

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Armeniens Premier Nikol Paschinjan will sein Land mithilfe der Vereinigten Staaten aus der Krise führen. Foto: JF
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