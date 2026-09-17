Anglikanische Kirche ehrt islamischen Christenhasser mit Versöhnungs-Preis

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LONDON. Die anglikanische Erzbischöfin von Canterbury, Sarah Mullally, hat mit ihrer Preisverleihung an einen prominenten Befürworter der gegen Christen gerichteten sogenannten Blasphemiegesetze in Pakistan breite Kritik hervorgerufen. Vergangene Woche hatte sie den Vorsitzenden des islamischen Pakistanischen Gelehrtenrats, Hafiz Tahir Ashrafi, mit dem Hubert-Walter-Preis für Versöhnung und interkonfessionelle Zusammenarbeit geehrt. „Die Naivität unserer öffentlichen Institutionen beim Umgang mit solchen Menschen ist erschütternd, aber nicht überraschend“, sagte der justizpolitische Sprecher der Tory-Fraktion im Unterhaus, Nick Timothy, nun auf X.

The naivety of our public institutions for engaging with people like this is staggering. But not surprising. We are failed time and again by liberals who believe other cultures are basically the same as ours, and the world is or wants to be just like us. They’re completely… — Nick Timothy MP (@NJ_Timothy) September 16, 2026

Der Politiker beklagte, man werde „immer wieder“ von Liberalen im Stich gelassen, die anderen Kulturen mit der eigenen gleichsetzten. „Ihre Annahmen, ihr Verhalten und ihre arrogante Weigerung, einzusehen, dass sie sich irren, sind verhängnisvoll – nicht nur für die öffentliche Sicherheit, sondern für unsere gesamte Lebensweise.“ Der Vizechef von Nigel Farages Reform UK, Richard Tice, bezeichnete zudem Mullally als eine weitere „woke, schwache und feige Erzbischöfin“.

Another woke, weak, cowardly Archbishop of Canterbury https://t.co/Ptfyqy5O1W — Richard Tice MP 🇬🇧 (@TiceRichard) September 17, 2026

Ashrafi verlieh Osama bin Laden einen Ehrentitel

Ashrafi ist Mitgründer und Vorsitzender des 1990 entstandenen Pakistanischen Gelehrtenrats. Nach eigenen Angaben setzt sich das Gremium der hochrangigen Kleriker für Verständigung zwischen den im Land vertretenen islamischen Konfessionen und nicht-moslemischen Minderheiten wie den Christen ein. Mehrfach aber verteidigte Ashrafi die Gesetze gegen Gotteslästerung. Dafür droht im schwersten Fall eine Todesstrafe, etwa bei herabwürdigenden Äußerungen gegen den Propheten Mohammed. „Diejenigen, die die Aufhebung der Gesetze fordern, meinen es weder mit den Nicht-Muslimen noch mit dem Land gut“, hatte er noch 2014 betont.

Zudem bezeichnete Ashrafi die islamistischen Selbstmordattentate im benachbarten Afghanistan als rechtmäßig, da die „Invasoren“ der Nato das Land besetzen würden. Nach der Verleihung der Ritterwürde an den in Großbritannien lebenden islamkritischen Schriftsteller Salman Rushdie hatte der Pakistanische Gelehrtenrat 2007 beschlossen, dem Al-Kaida-Führer Osama Bin Laden den Ehrentitel „Saifullah“ zu verleihen. Mit Blick auf den Irankrieg sagte Ashrafi, Juden und Christen würden sich das pakistanische Atomwaffenarsenal als „wahres Ziel“ der Angriffe setzen.

Mullally führt die anglikanische Kirche seit Januar

Die anglikanische Kirche rechtfertigte den Preis unter anderem mit seinem „jahrzehntelangen Engagement“ für die Annäherung zwischen religiösen und konfessionellen Gemeinschaften, der Verteidigung der Minderheitenrechte und dem Einsatz für friedliche Koexistenz. „Die Auszeichnung ist eine wichtige internationale Würdigung von Ashrafis langjährigem Engagement für Friedensförderung, religiöse Diplomatie und Dialog“, hieß es weiter in der Begründung.

Seit vergangenem Januar führt Sarah Mullally als erste weibliche Erzbischöfin von Canterbury die anglikanische Kirche. „Ich setze mich dafür ein, die Kirche so zu stärken, dass sie ein Ort der Freundlichkeit und Geborgenheit ist, an dem sich jeder wohlfühlt“, betonte sie. (kuk)