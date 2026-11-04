„Alhamdulillah“: Erstmals zieht ein Moslem in den US-Senat ein

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LANSING. Mit dem Demokraten Abdul El-Sayed hat bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag erstmals ein Moslem einen Sitz im Senat errungen. Laut amerikanischen Medien setzte sich der 42jährige Arzt im Bundesstaat Michigan gegen seinen republikanischen Kontrahenten durch.

In einer Ansprache vor Anhängern spielte El-Sayed nach seinem Sieg mit arabischen Begriffen. Nachdem er zuvor immer „Inschallah“ („So Gott will“) gesagt habe, könne man nun „Alhamdulillah“ („Gott sei Dank“) sagen. Zudem nannte er Vizepräsident JD Vance „Habibi“.

Trump und Vance schossen scharf gegen El-Sayed

Laut CNN liegt El-Sayed in Michigan nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen bei 52,8 Prozent. El-Sayed ist für seine scharf anti-israelische Haltung bekannt. So bezeichnete er Israel als „Schurkenstaat“ und erklärte, man könne diesen ebenso als böse bezeichnen wie die Hamas.

US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit scharfe Angriffe gegen El-Sayed gefahren. Er bezeichnete ihn als Anhänger der Muslimbruderschaft und „Mann des Hasses“. Sein Vize Vance sage über den nun baldigen Senator: „An Abdul El-Sayed ist etwas sehr, sehr Böses.“

Unterdessen verlieren die Republikaner auch ihr Stammland Texas an die Demokraten. Nach Auszählung von 91 Prozent der Stimmen kommt der demokratische Kandidat James Talarico im Kampf um den nun neugewählten Senatssitz auf 55 Prozent. Auch den Gouverneursposten müssen die Republikaner demnach an die Konkurrenz abtreten.

Texas geht erstmals seit über 30 Jahren verloren

Es ist ein historisches Ergebnis: Das letzte Mal, dass ein Demokrat einen Senatssitz in Texas erringen konnte, war im Jahr 1988. Das Amt des Gouverneurs holten die Demokraten zuletzt im Jahr 1990.

Insgesamt wechseln nach aktuellem Auszählungsstand mindestens sieben Sitze im US-Senat die Seiten von den Republikanern zu den Demokraten. Die Demokraten stellen damit künftig in beiden Kammern des Kongresses wieder eine Mehrheit. Bisher lag die Mehrheit in beiden Kammern bei den Republikanern. (ser)