Aktienmärkte reagieren panisch auf Wahlsieg Lulas

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Anfang Oktober deutete noch vieles auf einen Wahlsieg des rechtsliberalen Herausforderers Flávio Bolsonaro hin. Der Sohn des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro verfügte nicht nur über einen Vorsprung gegenüber dem Amtsinhaber Luiz Inácio Lula das Silva im ersten Wahlgang, sein Partido Liberal (PL) konnte damals bei den Parlamentswahlen einen Erdrutschsieg verbuchen. In der Stichwahl hat sich das Blatt am Sonntag aber überraschend zu Gunsten des Langzeitpräsidenten Lula da Silva gewendet. Mit 51,8 Prozent wurde der 81jährige Gründer des sozialistischen Partido dos Trabalhadores (PT) für eine vierte Amtszeit gewählt.

Die internationalen Börsen reagierten mit Panikverkäufen, in New York brachen brasilianische Wertpapiere um bis zu 27 Prozent ein, in Tokio um 15 Prozent, an der Börse in São Paolo wurde der Handel zeitweise eingestellt, die brasilianische Währung büsste rund 10 Prozent des Wertes ein. Ein Teil dieser Kurssprünge sind dadurch zu erklären, dass die Werte nach Bolsonaros erstem Wahlerfolg markant angestiegen waren, nun wieder nach unten korrigiert wurden. Die Kursverluste sind aber auch auf eine absehbare politische Instabilität zurückzuführen.

Richterlicher Eingriff in die Wahlen

Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Wahlverlierer Flávio Bolsonaro erkannte das Resultat nicht an. Stein des Anstosses ist ein Entscheid des Bundesrichters Cristiano Zanin, der auf Lulas Antrag drei Minuten vor der Schliessung der Wahlurnen eine Verlängerung um zwei Stunden angeordnet hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren viele Wahllokale namentlich in Bolsonaro-Hochburgen bereits geschlossen. Zanin ist der ehemalige Strafverteidiger von Lula da Silva, der diesen 2019 aus dem Gefängnis befreit und sein Comeback erst ermöglicht hatte. Im Gegenzug nominiert Lula seinen privaten Vertrauensanwalt zum Bundesrichter.

Zanins Intervention dürfte Lula begünstigt haben. In Anbetracht der Differenz von über drei Millionen Stimmen erscheint jedoch unwahrscheinlich, dass sie für den Ausgang der Wahl entscheidend war. Doch die Geschichte steht symptomatisch für die Selbstherrlichkeit der brasilianischen Bundesrichter, die sich seit Jahren hemmungslos in die Politik einmischen. Brasilien stehen turbulente Zeiten bevor. Der greise und gesundheitlich angeschlagene Lula wird in den kommenden vier Jahren gegen eine rechte Mehrheit in den Parlamenten regieren müssen, ein Amtsenthebungsverfahren droht.

Lulas gnadenloser Populismus wurde belohnt

In den vergangenen Wochen und Monaten reizte Lula da Silva das populistische Arsenal aus, um die Wähler günstig zu stimmen: Subventionen für Treibstoff, eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, eine Erhöhung der Armenhilfe (bolsa familar) um 15 Prozent, neue Staatsstellen für sein Anhänger, ein staatliches Entschuldungsprogramm für Private. Doch die Regierung gibt Geld aus, das sie nicht hat. Abgerechnet wird nach den Wahlen. Brasilien ist heillos überschuldet, das Defizit im Staatshaushalt beläuft sich auf fast 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes, und mit jeder neuen Verschuldung steigen die Risikoprämien auf die Zinsen – ein Teufelskreis.

Flavio Bolsonaro propagierte ein klassisches Liberalisierungs-Programm: Mehr Budgetdisziplin und Eigenverantwortung, weniger Staatsstellen und Bürokratie, Law and Order. Eine knappe Mehrheit der Brasilianer befürchtete offenbar die Härten, welche eine kapitalistische Therapie mit sich bringt, noch mehr als einen drohenden Staatbankrott. Die Anleger an den Börsen sehen das offenbar anders.