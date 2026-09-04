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Dschihad in der Sahelzone: Afrikas Militärregime suchen neue Partner im Kampf gegen Islamisten

Dschihad in der Sahelzone: Afrikas Militärregime suchen neue Partner im Kampf gegen Islamisten

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Afrikas Außenpolitik: Burkina Fasos Staatschef Ibrahim Traoré (l.) sucht Verbündete im Kampf gegen Dschihadisten auch in Moskau bei Wladimir Putin (Archivbild).
Afrikas Außenpolitik: Burkina Fasos Staatschef Ibrahim Traoré (l.) sucht Verbündete im Kampf gegen Dschihadisten auch in Moskau bei Wladimir Putin (Archivbild).
Burkina Fasos Staatschef Ibrahim Traoré (l.) sucht Verbündete im Kampf gegen Dschihadisten auch in Moskau bei Wladimir Putin (Archivbild). Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Sergei Bobylev
JF-Plus Icon Premium Dschihad in der Sahelzone
 

Afrikas Militärregime suchen neue Partner im Kampf gegen Islamisten

Afrikanische Militärjuntas versprechen ihren Landsleuten eine goldene Zukunft ohne westliche „Kolonialmächte“. Die Realität sieht anders aus. Während Dschihadisten die Staaten bedrohen, treten neue ausländische Mächte auf den Plan. Von Ferdinand Vogel.

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Burkina Fasos Staatschef Ibrahim Traoré (l.) sucht Verbündete im Kampf gegen Dschihadisten auch in Moskau bei Wladimir Putin (Archivbild). Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Sergei Bobylev
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