70 Prozent der Ceuta-Migranten sind angeblich homosexuell

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CEUTA. Über zwei Drittel der Migranten, die im Juli in die spanische Exklave Ceuta eindrangen, haben angegeben, homosexuell zu sein. Insgesamt begründeten 70 Prozent ihre Asylanträge damit, in ihren Herkunftsländern wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt zu werden, erfuhr die spanische Zeitung ABC aus Polizeikreisen. Von allen Asylanträgen gehen 95 Prozent auf marokkanische Staatsangehörige zurück. Die Ablehnungsquote liegt dabei bei 99 Prozent. Von den Asylanträgen, bei denen die sexuelle Orientierung als Begründung angegeben wurde, wurden bereits fünf bewilligt.

Die Beamten der Nationalpolizei würden diesen Wandel darauf zurückführen, dass die Migranten von Nichtregierungsorganisationen darüber beraten wurden, wie sie am besten in Spanien bleiben könnten. Laut der Vereinigten Polizeigewerkschaft werde dieses Wissen mündlich weitergegeben. „Das beweist zwar nicht, dass es weit verbreiteten Betrug gibt, erfordert aber dennoch besonders gründliche Überprüfungen“, heiße es aus dem Verband.

Hintergrund ist der Sturm auf die Exklave von rund 80.000 illegalen Migranten Ende Juli (JF berichtete). Dabei starben mindestens 72 Menschen. Der Ansturm erzeugte einen Streit unter den EU-Staaten über die Sicherung der Außengrenzen.

Homosexualität allein reicht nicht für Asyl

Eine Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung reiche allein nicht aus, um Asyl gewährt zu bekommen. Zwar ist eine homosexuelle Ehe in Marokko mit Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu drei Jahren bedroht. Jedoch müssten die spanischen Behörden überprüfen, ob bei einer Rückkehr nach Marokko eine begründete Verfolgung bestehe.

Das werde einzeln überprüft. Doch der dafür zuständigen Behörde sei es nicht erlaubt, intime Untersuchungen zu verlangen. Einzig die Bewertung der Kohärenz der Schilderung, der persönlichen Umstände, der möglichen Drohungen oder Übergriffe, der vorgelegten Dokumentation sowie der Informationen zur Situation im Herkunftsland dürfe genutzt werden.

Noch 10.000 Migranten in Ceuta

In den ersten dreißig Tagen nach dem Ansturm hätten noch viele Migranten angegeben, wegen wirtschaftlicher Gründe nach Ceuta gekommen zu sein. Entweder, weil sie in ihrem Heimatland keine Arbeit hätten, oder, weil sie in Spanien ein besseres Leben suchen würden.

Derzeit befänden sich schätzungsweise noch rund 10.000 Migranten in Ceuta, die durch den Ansturm Ende Juli einreisten, berichtete ABC. Immer weniger davon seien untergetaucht. Zuletzt räumte die Polizei das Zeltlager am Strand „El Trampolín“. Dieses fiel etwa dadurch auf, dass ein 42- und ein 21jähriger Marokkaner eine 17 Jahre alte unbegleitete Migrantin vergewaltigt haben sollen.

Es würden sich aber immer noch illegale Migranten in Wohnungen oder in den Bergen vor der Polizei verstecken. Die Beamten würden vermuten, dass sie dies tun, weil sie offene Verfahren hätten und nicht identifiziert werden wollen. Dadurch würden sie umgehen, direkt aus Ceuta ausgewiesen zu werden. (mas)