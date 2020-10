Europäischer Gerichtshof kassiert ungarisches Hochschulgesetz

LUXEMBURG. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ein ungarisches Hochschulgesetz für vollständig unvereinbar mit dem EU-Recht erklärt. Wie die Luxemburger Richter entschieden, verstoße das Land mit den Bestimmungen gegen die akademische Freiheit sowie das Recht auf Bildung. Außerdem würden Verpflichtungen aus dem Allgemeinen Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) verletzt, teilte das Gericht am Dienstag mit.

Das beanstandete Gesetz schrieb vor, daß ausländische Universitäten in Ungarn auch in ihrem Heimatland einen Standort haben müssen. Zudem sah es eine vertragliche Vereinbarung zwischen den betroffenen Ländern als Voraussetzung für den Betrieb der Hochschulen in Ungarn vor.

Gesetz hatte Soros-Universität betroffen

Das Gesetz war 2017 mit dem Ziel geändert worden, die Bildungsqualität zu verbessern. Die von US-Milliardär George Soros gegründete Central European University (CEU) hatte die neuen Anforderungen daraufhin als einzige Institution nicht mehr erfüllt, weil die ungarische Regierung sich weigerte, ihr eine Betriebsgenehmigung zu erteilen.

Als Grund dafür nannte sie eine geringe Studentenschaft und vermeintlich vorgetäuschten Unterricht. Ende 2018 hatte die CEU daraufhin ihren Umzug von Budapest nach Wien beschlossen. Die EU-Kommission wiederum hatte ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet.

Bereits im Mai erlitt Ungarn Schlappe vor dem EuGH

Bereits im Mai war das Land vor dem EuGH in einem anderen Fall unterlegen. Die Richter hatten entschieden, daß grundlegende Teile des ungarischen Asylsystems gegen EU-Recht verstießen.

Die EU-Abgeordnete Katarina Barley (SPD) hatte vergangene Woche gefordert, Ungarns Regierungschef Viktor Orbán „finanziell auszuhungern“, um ihn davon abzuhalten, sich gegen Entscheidungen der EU zu stellen. (zit)